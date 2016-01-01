Скандальный развод: Филь требует от Замуеле вернуть полмиллиона евро и подарки

В распоряжение издания Vakara ziņas поступила информация, что богатейший человек Латвии, совладелец банка ABLV Олег Филь, так просто не расстался со своей последней женой Сантой Замуеле. Изданию известно, что Санта обратилась в полицию, поскольку Филь после развода хочет получить с нее не только все подарки, сделанные за короткое время замужества, но и полмиллиона евро, которые он вложил в развитие бизнеса экс-супруги.

Санта Замуеле и Олег Филь поженились осенью 2016 года. Пара заключила брачный договор и обустроила уютное гнездышко в Межапарке. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых. Санта, которая до замужества с миллионером Филем, была известна как редактор журнала Cosmopolitan, сейчас является экспертом по винам. В ее бизнес (SIA Lion and Rockstar) в ноябре 2016 года банкир Олег Филь вложил 423 тысячи евро.

Из достоверных анонимных источников Vakara ziņas стало известно, что

после развода пары страсти продолжают кипеть. Замуеле обратилась в полицию, поскольку Филь хочет вернуть свои 423 тыячи евро.

Будучи супругой богатейшего человека в Латвии, Замуеле наслаждалась роскошной жизнью. Одежда эксклюзивных брендов, изысканные вина и шампанское, мероприятия исключительно для «сливок общества», экзотические путешествия, Канны... Так выглядела жизнь Санты, которую она активно демонстрировала в соцсети Instagram.

Хотя в интервью блондинка рассказывала, что до брака с банкиром она вполне могла сама себе обеспечить достойный образ жизни.

Как только прозвучала информация о крахе банка ABLV, очень скоро стало известно, что Филь не только банк потерял, но и жену. Так,

в апреле нынешнего года в Latvijas Vēstnesis было опубликовано сообщение о прекращении действия брачного договора между Филем и Замуеле, что означало и конец их брака.

Сама Санта Замуеле подтвердила эту информацию изданию Privātā Dzīve. «Да, мы развелись, но развод не связан с недавними событиями в ABLV», - таков был ее лаконичный ответ.

Как писало издание, знакомые пары считают, что Олег и Санта слишком разные люди.

Причиной расставания могла стать и излишняя властность Филя, и частые поездки Замуеле за пределы Латвии, а также то, что супруг не был в восторге от личных амбиций Санты и ее настойчивости в достижении своих целей.