Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 мая 2018 года

Как бы мы этого ни отрицали, но всем нам время от времени необходима энергетическая поддержка. Май в самом разгаре, праздники закончились, и на этой неделе нужна новая поставка «топлива» от звезд.

С 14 по 20 мая известный российский астролог Василиса Володина не рекомендует разменивать свои жизненные силы на мелочи. Важно сконцентрировать все свои ресурсы на чем-то важном, существенном. Несмотря на то, что планеты и созвездия на этой неделе будут находиться в стабильном состоянии, большинство людей все же столкнутся с трудностями и помехами при самореализации.

Чем сильнее будет ваше стремление одержать победу и достичь поставленных целей, тем выше вероятность того, что планеты-покровители не поддержат вас. Дело в том, что на данном этапе ваши личные интересы будут разниться с планами Вселенной на ваш счет.

Главный секрет успеха — правильная расстановка приоритетов.

Овен. Овнам предстоит проявить выдержку, напор и не прекращать движение к цели. Добиться своего в эти семь дней помогут самоуверенность и энергетическая поддержка извне. Вплоть до воскресенья вашей удачей и активностью будет управлять Марс. Ваш покровитель отмечен позитивным влиянием, которое позволит что-то дополнить, компенсировать, реабилитировать.

Полное погружение в рабочий процесс необходимо лишь в случае непредвиденных расходов и масштабных планов на грядущие месяцы. В этом случае желательно сократить контакты с окружающим миром, оставить «за бортом» праздный образ жизни.

Неделя удачна для личных дел, авантюр, рисков. Удастся совершить стремительный прорыв в материальной жизни.

Телец. По словам Василисы Володиной, Тельцам желательно сделать ставку на партнерство. При помощи «коллективного разума» удастся добиться большего, превзойти собственные ожидания. Влияние планет активизирует ваши сильные стороны.

На этой неделе вы будете часто отвлекаться на раздражающие факторы в силу повышенной рассеянности, однако, даже несмотря на это, у вас будут все шансы на удачный исход любого дела. На вас будет работать сила Сатурна, которая подгонит под себя удачные стечения обстоятельств.

Не стоит отбрасывать в сторону и результаты прежних усилий — на этой неделе они помогут вам успешно потрудиться ради счастливого будущего. Избегать стоит соблазна, легких денег, авантюр, интриг.

Близнецы. На этой неделе представителями созвездия Близнецов могут одновременно управлять эмоции и трезвый расчет. Влияние Венеры в вашем знаке вызовет внутренний диссонанс. Василиса Володина отмечает повышенное желание оказать помощь ближнему, взять на себя часть чужих проблем и обязательств. Словом, неделя пройдет удачно у тех Близнецов, чья работа или жизнь связана с оказанием услуг, благотворительностью, спасением.

Наряду с благими намерениями внешнее воздействие Венеры способно породить иллюзии.

До 19-го числа вы рискуете находиться в плену иллюзий и ложных чувств, навязчивых идей, неверно потратить деньги, попасть в двойственную ситуацию. Поэтому до субботы инициативы нежелательны, правда, начатое в эти дни все же стоит довести до конца.

Рак. Вселенная предупреждает: на этой неделе Ракам можно уповать на поддержку свыше. Многие события в эти семь дней будут походить на чудеса, которые вы отчасти сможете предвидеть и притянуть к себе благодаря повышенной интуиции. Во многом это будет заслуга Луны, которая своим позитивным воздействием подарит вам энергетический подъем. Не исключено появление легких и непредвиденных проблем, которые по большей части будут приемлемой расплатой за большую удачу.

Новую пищу получит ваш эмоциональный и духовный мир, глубокий след оставит путешествие, фильм, романтическое свидание, случайное знакомство.

Грядущие семь дней — мистическое время, которое работает на вас. Василиса Володина уверена в одном: на этой неделе звезды позволят вам воплотить мечту в реальность.

Лев. В текущий период Львам важно управлять эмоциями. Василиса Володина советует вам не подавлять вспышки негатива, а развивать сенситивность: тренировать интуицию, прислушиваться к тонким чувствам. Влияние Солнца подчеркнет проблемы духовного и сексуального плана и одновременно даст вдохновение и силы для решения сложных проблем.

Благодаря позитивному влиянию покровителя, которое отмечено стабильным положением в созвездии Тельца, появится шанс успешно решить вопросы, связанные с личной жизнью и трудовой деятельностью.

Эмоционально опустошенным Львам рекомендуется обратиться за советом к близким и проанализировать свое состояние, найти энергетические причины проблем и неуверенности в своих силах.

Дева. На этой неделе Девы могут рассчитывать на позитивное стечение обстоятельств, удачный исход дел, чужую поддержку и благородство. Правда, в ответ придется проявить больше гибкости и тактичности. Не стоит лезть к людям с расспросами, деликатными просьбами, выпытывать чужие тайны, навязывать свое мнение, делать критические замечания и давать категоричные советы. Придется смириться с тем, что порой даже близким людям нужна дистанция и свобода выбора. В противном случае вы рискуете остаться в одиночестве.

Грядущая неделя — не самое подходящее время для новых романтических и деловых знакомств. Развивая отношения с нуля, вы можете проявить максимум легкомыслия, стать жертвой обмана и разочарования.

Зато влияние Меркурия в Тельце поможет вам смело доверять интуиции своего партнера или близкого человека: на этой неделе она в несколько раз превысит вашу собственную.

Весы. Рожденные под знаком Весов в эти семь дней рискуют стать жертвой обмана, ложных чувств, любовной зависимости. Венера будет пребывать в знаке Близнецов, где растратит все свои силы. Из-за этого появятся риски неправильно истолковать подсказки Вселенной, собственные чувства, требования жизни или сигналы собственной интуиции.

По отношению к любимым и близким людям на этой неделе нужно проявить максимум щедрости, эмпатии и любви.

Сейчас неподходящее время для искрометных шуток и сарказма, особенно если это задевает чьи-то глубокие чувства. Актуальными станут внимательность к мелочам и трезвый расчет.

Скорпион. Скорпионам Василиса Володина рекомендует придерживаться выбранного курса, так как именно он сейчас станет самым важным, правильным и безопасным для вас. Небольшое разнообразие при достижении главной цели в жизни не повредит, но не стоит хвататься за доступные и легкие возможности, особенно если вы уже давно стоите на одном месте и не можете прорваться вперед. На этой неделе все изменится: усиленное влияние Марса в Козероге откроет окно возможностей, главное — проявить максимум участия в собственной жизни.

Если вы уже давно нашли свое предназначение, свою деловую нишу или личное счастье,

не стоит разменивать драгоценные подарки судьбы и результаты собственных усилий ради сиюминутного удовольствия, сомнительного успеха, неоправданных рисков.

Грядущая неделя — чудесное время для развития, кульминации и завершения важных дел.

Стрелец. Под влиянием ретроградного Юпитера Стрельцы станут эмоциональнее, будут привязаны к дому, семье, близкому человеку или прошлому. В близком кругу вам будет проще найти понимание, поддержку, чего нельзя сказать о поверхностных связях. Неделя благоприятна для духовных поисков, уединения, абстрагирования от проблем. Отдых душой и телом поможет вам восполнить эмоциональные и духовные ресурсы, восстановить жизненные силы.

В материальной сфере жизни не запрещается решать вопросы, связанные с чужими деньгами, наследством, жильем и имуществом.

Общительные и активные Стрельцы будут очень удачливы в решении финансовых проблем. Однако в этих деликатных делах астролог советует вам избегать посредников и третьих лиц:

все ответственные решения должны быть приняты самостоятельно.

Козерог. Нахождение Марса в знаке Козерога обеспечит вам эмоциональную подпитку, энергетический подъем, даст источник жизненных сил, позитивных эмоций и моральной поддержки. Благодаря своему покровителю вы сможете продлить период повышенной работоспособности и удачливости, закончить важные дела и испытать чувство глубокого удовлетворения полученным результатом.

Василиса Володина не рекомендует уповать на удачу и активно заниматься рядовыми проблемами: несмотря на кажущуюся легкость,

именно в простых и бытовых трудностях вас ожидает наибольшая путаница. Истинный успех и настоящее удовлетворение жизнью на этой неделе возможно лишь при достижении главных целей и реализации своих желаний.

Водолей. На этой неделе Водолеи будут склонны к финансовому и эмоциональному расточительству, что, по словам астролога, не так плохо, как может показаться. Грядущий период не располагает к аскезе и экономии. Если вы бережливы, то сейчас наступит самое подходящее время, чтобы потратить часть сэкономленных денег на что-то крупное и необходимое. Будет естественным и желание поделиться с близкими душевной теплотой, заботой и высокими чувствами.

Звезды сообщают, что осложнений на этой неделе не предвидится, особенно если вы сумеете правильно распорядиться своим бюджетом и внутренними ресурсами. Проблемы доставит лишь переход Меркурия из знака Овна в знак Тельца, который состоится в понедельник.

В этот день произойдет энергетический сбой, поэтому желательно перенаправить свои силы на дела насущные и начать думать о будущем.

Рыбы. Для представителей Рыб начнется или продолжится полоса удач, но в силу вступят некоторые «скользкие» моменты. Астролог рекомендует вам заниматься главным, не отвлекаясь на мелкие помехи и знаки судьбы. Именно в эти семь дней у вас появится шанс сделать очередной шаг к заветной мечте. Не беда, если придется пожертвовать своим комфортом и другими удовольствиями, поскольку в награду от звезд вы получите нечто большее.

Управлять вашей энергетикой, точнее, подпитывать и насыщать всем необходимым возьмется умеренно сильный Нептун.

Ваш покровитель даст вам вдохновение, которое лучше всего черпать не в расхожей мудрости, а в вечных ценностях. А вот интуиции в период с 14 по 20 мая не стоит доверять: она может вас обмануть.

Василиса Володина призывает всех не отказываться от своей мечты только потому, что какие-то дутые авторитеты взяли себе право определить, что реально, а что нет. Поверьте в свои силы и возможности, которые предоставляют вам каждую неделю планеты и созвездия. Не ждите, что жизнь изменится, если вы будете жить по установленным кем-то правилам: начните творить свою собственную судьбу.