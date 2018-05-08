Ирина Шейк пошутила по поводу своей внешности

Сегодня весь мир восхищается красотой Ирины Шейк, однако сама супермодель, как выяснилось, вовсе не считает себя красавицей.

Несмотря на то, что сердце Ирины Шейк давно занято и она вот-вот выйдет замуж за отца своего ребенка, Брэдли Купера,

прославленная модель с русскими корнями остается одной из самых желанных женщин на планете. Вот только сама она относится к своим внешним данным с долей иронии.

Недавно в соцсетях Ирине сделала комплимент ее близкая подруга Крисси Тейген.

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on May 8, 2018 at 12:14pm PDT

«Я говорила это в день нашей первой встречи. И спустя годы ты по-прежнему остаешься самой красивой женщиной в мире», — прокомментировала Тейген одну из последних публикаций Шейк.

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on May 10, 2018 at 4:21pm PDT

На что Ирина дала ироничный ответ: «Конечно, когда искусственные пряди на месте и макияж готов… Приходи посмотреть на меня в 6 утра… Люблю тебя и скучаю».