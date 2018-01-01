Распался брак Инесе Галанте

Известная латвийская оперная певица Инесе Галанте (64) и и немецкий музыкальный критик Франк Манхолд решили дальше идти каждый своей дорогой после 16-летней семейной жизни, сообщает журнал Privātā Dzīve.

«Отношения с Франком для меня всегда были очень важны.

Проводя достаточно много времени отдельно, нам не удалось сохранить ту страсть и близость, что у нас были. [...] Я благодарна Франку за любовь, которую он мне дал и за годы, проведенные вместе.

Мы сохранили близкие и дружеские отношения после развода», - рассказа изданию Галанте.

Как сообщалось, 9 августа в концертном зале «Дзинтари» состоится торжественное открытие международного музыкального фестиваля «Summertime 2018 - приглашает Инесе Галанте».