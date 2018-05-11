Вторник, 15 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ ВЕСНА

Художник моды Бруно Бирманис женился на женщине на 26 лет моложе

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Бруно Бирманис | Фото: Evija Trifanova/LETA

Основатель Ассамблеи неукрощенной моды, а по сути - всей рижской фэшн-индустрии, дизайнер и модный эксперт Бруно Бирманис (51) 12 мая обменялся кольцами со своей возлюбленной Яной Йоханной (29).

Фото, подтверждающие этот факт, появились на странице молодой супруги художника в социальной сети Instagram.

special ocassion

A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on

После бракосочетания Яна Йоханна взяла фамилию супруга, став, соответственно, Яной Йоханной Бирмане. В свадебное путешествие пара отправилась в один из самых романтичных городов мира - столицу Франции Париж.

zubizubizu

A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on

bonjour

A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on

Как известно, ранее Бруно Бирманис был женат на дизайнере Одете Бирмане, в этом браке у него родились двое детей, которые уже достигли совершеннолетия.

0 Комментарии