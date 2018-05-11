Художник моды Бруно Бирманис женился на женщине на 26 лет моложе

Основатель Ассамблеи неукрощенной моды, а по сути - всей рижской фэшн-индустрии, дизайнер и модный эксперт Бруно Бирманис (51) 12 мая обменялся кольцами со своей возлюбленной Яной Йоханной (29).

Фото, подтверждающие этот факт, появились на странице молодой супруги художника в социальной сети Instagram.

special ocassion A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on May 11, 2018 at 2:36am PDT

После бракосочетания Яна Йоханна взяла фамилию супруга, став, соответственно, Яной Йоханной Бирмане. В свадебное путешествие пара отправилась в один из самых романтичных городов мира - столицу Франции Париж.

zubizubizu A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on May 14, 2018 at 11:38pm PDT

bonjour A post shared by Jana Johanna Birmane (@janajohannabirmane) on May 13, 2018 at 2:05am PDT

Как известно, ранее Бруно Бирманис был женат на дизайнере Одете Бирмане, в этом браке у него родились двое детей, которые уже достигли совершеннолетия.