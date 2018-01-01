Красавица и чудовище: 68-летний фанат пластики привез в Канны свою 24-летнюю пассию

С каждым днем на Каннский кинофестиваль приезжает все больше знаменитостей. 15 мая премьеру одного из фильмов посетил частый гость этого мероприятия Игорь Богданов вместе со своей возлюбленной, моделью Жюли Жардон.

Игорь и Гришка Богдановы — известные во Франции телеведущие. Однако на весь мир братья прославились из-за своей страсти к бьюти-процедурам: в погоне за вечной молодостью они стали настоящими жертвами пластики.

Несмотря на то, что карьера Богдановых на телевидении давно сошла на нет, их популярность, наоборот, только растет. Каждое появление Гришки и Игоря в свете вызывает бурные обсуждения среди пользователей Сети.

На днях братья стали гостями премьеры фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории», которую посетили многие знаменитости.

Однако на этот раз Игорь прошелся по красной дорожке еще и вместе со своей избранницей, моделью Жюли Жардон, которая младше его на 44 года.

Жюли вышла в свет в свободном платье серебристого цвета, дополнив образ черными босоножками на шпильках. Напомним, Жардон и Богданов встречают уже два года.

Прошлой осенью модель и звезда телевидения крупно поссорились и приняли решение расстаться. Однако уже спустя несколько дней Игорь умолял Жюли помириться.

Тогда в ответ она лишь вызвала полицию. Впрочем, в январе 2018 года девушка вернулась к своему избраннику.

FOTO: Norbert Scanella/imago stock&people/Scanpix