Любвеобильная британка рассказала о жизни с четырьмя мужчинами

Британка Мэри Крэмптон недавно вышла замуж во второй раз. На свадебной церемонии присутствовали ее первый муж и два любовника, пишет The Daily Mail. По словам любвеобильной дамы, постоянный интим с четырьмя мужчинами лучше случайных связей.

Женщина прославилась после участия в телевизионном шоу на канале ITV. В эфире она рассказала о том, как совмещает жизнь с четырьмя мужчинами - мужем, женихом и двумя любовниками.

Известно, что вторая церемония стала инсценировкой свадьбы, поскольку полигамия в стране запрещена. Молодожены провели мероприятие в одной из церквей Манчестера. К алтарю Мэри вел ее первый супруг Тим.

«Мы не могли подписывать юридические документы, поскольку полигамия является незаконной в нашей стране, но во всех других отношениях церемония проводилась как обычная свадьба»,

- рассказала британка. В настоящее время женщина носит на левой руке одновременно два кольца от обоих мужей. Мэри отмечает, что каждый из ее партнеров уважает ее связь с другими.

Подготовлено по материалам The Daily Mail >>>