Объявлен список гостей на свадьбе Гарри и Меган. Кто остался за чертой?

Совсем скоро состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри, новые подробности которой СМИ раскрывают ежедневно. Недавно стало известно, что среди 600 гостей церемонии бракосочетания любимого внука Елизаветы II и экс-актрисы не окажется многих монарших особ.

До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри осталось несколько дней. Пользователи Сети с небывалом интересом обсуждают мельчайшие детали грядущего торжества.

Один из главных вопросов, который волнует поклонников британской королевской семьи, - кто поведет Меган к алтарю,

ведь ее отец Томас Маркл, оказавшись в центре скандала и перенеся сердечный приступ, отказался прийти на церемонию.

Впрочем, мужчина будет не единственным родственником влюбленных, кто не появится в часовне Святого Георгия.

Инсайдеры рассказали изданию Daily Mail, что принц Гарри не пригласил на свадьбу некоторых родных, с которыми вместе рос. Как оказалось,

в списке из 600 гостей отсутствуют лорд Фредерик и леди Габриэлла Виндзоры - дети двоюродного брата Елизаветы II, принца Майкла.

К слову, они присутствовали на венчании принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Не придет на свадьбу также леди Давина Льюис (наследница принца Ричарда, другого кузена королевы).

Леди Хелен Тэйлор (ее отец, принц Эдвард, также приходится двоюродным братом Елизавете II) и ее наследницы Амелия и Марина были неприятно удивлены, когда узнали, что пропустят столь значимое событие.

По словам инсайдера, вероятно, принц Гарри не захотел доставлять дискомфорт Меган, у которой крайне мало близких.