Кто же поведет Меган Маркл к алтарю? Наконец есть ответ!

Наследник британского престола принц Чарльз согласился отвести под венец невесту своего сына принца Гарри Меган Маркл. Обычно эту роль возлагают на отца невесты, но Томаса Маркла на торжестве не будет.

«Принц Уэльский будет рад таким образом принять мисс Маркл в королевскую семью», - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца, опубликованном в Twitter.

Отец Меган Маркл не сможет побывать на свадьбе дочери из-за состояния здоровья. На этой неделе он перенес операцию на сердце. При этом

73-летний мужчина заявил, что перенес сердечный приступ на фоне скандала с платной фотосессией, на которую он согласился, что якобы вызвало недовольство его будущих родственников голубых кровей.

После операции единокровная сестра Меган Маркл обвинила невесту принца в том, что она не помогает отцу в болезни.

Мать невесты, 61-летняя Дория Рэгланд, будет на свадьбе. 16 мая она познакомилась с принцем Чарльзом и очаровала будущего свекра своей дочери, сообщает Reuters. Сегодня, 18 мая, афроамериканка приглашена на чай с королевой Елизаветой II.

В свою очередь Букингемский дворец объявил, что принц Филипп, 96-летний супруг королевы, будет на свадьбе внука, хотя и прекратил публичную деятельность, а недавно перенес операцию.

Напомним, свадьба 34-летнего принца Генри Чарльза Альберта Дэвида Маунтбаттена-Виндзора, шестого в очереди наследников престола Соединенного Королевства, и 36-летней актрисы Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке.