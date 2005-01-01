СМИ: Кейт Миддлтон поругалась с Меган Маркл накануне свадьбы

Инсайдеры уже не раз заявляли о том, что 36-летние Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поладили друг с другом, но все это время будущим родственницам удавалось избегать конфликтов. Однако недавно, как сообщают зарубежные СМИ, Кейт и Меган по-настоящему поссорились.

Чем ближе свадьба принца Гарри и Меган Маркл, тем больше деталей грядущего торжества раскрывается. Таблоиды и пользователи Сети строят теории о том, кто же все-таки появится на церемонии бракосочетания любимого внука Елизаветы II.

Отца актрисы, Томаса Маркла, например, точно не будет: он уже заявил, что не придет поддержать свою дочь в столь значимый день. А Гарри не позвал на венчание некоторых своих близких родственников,

по заверениям инсайдеров.

И вот стало известно, что на свадьбе принца и бывшей актрисы не будет еще одного члена семьи.

Издание Radaronline.com сообщило, что

Меган не отправила приглашение Пиппе Миддлтон, родной сестре герцогини Кембриджской. Представляете, как была разочарована Кейт? Говорят, они даже поругались.

Стоит отметить, что отношения между будущими родственницами сразу не сложились. Супруга принца Уильяма была недовольна растущей популярностью экс-актрисы. Герцогиня Кембриджская даже начала активнее посещать официальные мероприятия, чтобы интерес общественности к ней не угасал. Впрочем, по мнению экспертов, Кейт и Меган будут и дальше притворяться на публике, что дружны, чтобы не провоцировать появление ненужных для репутации монаршей семьи сплетен.

Действительно ли Пиппа Миддлтон не будет присутствовать на королевской свадьбе года, мы с вами узнаем уже завтра, 19 мая. Ждем начала торжества и следим за новостями!