Клуни, Бекхэмы, Серена Уильямс и все-таки Пиппа... Вот они - гости свадьбы года!

Весь мир продолжает следить за происходящим в эти часы в Лондоне - торжествами по случаю бракосочетания принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. К месту церемонии прибыли многочисленные гости. В их числе Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, прославленная теннисистка Серена Уильямс с супругом и многие другие знаменитости.

Однако главные участники этого события - конечно же, многочисленные члены королевской семьи, включая, кстати, сестру Кейт Миддлтон Пиппу с мужем. Почему мы акцентируем на этом внимание? Потому что, как ранее сообщал Русский TVNET,

накануне свадьбы в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Пиппа не была включена в список приглашенных гостей, что якобы стало причиной серьезной ссоры между герцогиней Кембриджской и Меган Маркл.

Как видим, конфликт либо разрешен, либо его и вовсе не было, а были лишь домыслы журналистов.

Торжества тем временем продолжаются. Гости выглядят роскошно и пребывают в прекрасном настроении, а публика ликует и продолжает наблюдать за этим сказочным действом. Смотрим фото!