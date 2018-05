Счастливые молодожены отправились на вечерний банкет: Меган сменила наряд

На частный прием принца Чарльза молодожены прибыли в кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero, который считается одним из самых красивых в мире. Немного уставшие, но безумно счастливые Гарри и Меган вышли из авто, держась за руки...

Harry and his new wife Meghan have left Windsor Castle in an open-top classic sports car for their evening wedding reception at Frogmore House on the Windsor estate. #Royalweddinghttps://t.co/GAseHO3pHC pic.twitter.com/xdq3kMdc2Y— BBC News (UK) (@BBCNews) May 19, 2018