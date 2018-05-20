Через месяц после родов: Кейт на свадьбе Гарри спровоцировала шепот за спиной

Как известно, 23 апреля 36-летняя Кейт Миддлтон родила третьего ребенка, и вот менее чем через месяц многодетная мама впервые вышла в свет. Ну как она могла пропустить столь значимое событие в королевской семье - свадьбу принца Гарри и Меган Маркл?..

Герцогиня Кембриджская появилась на церемонии бракосочетания брата своего супруга принца Уильяма Гарри и его возлюбленной Меган Маркл в платье-пальто цвета шампань от Alexander McQueen, шляпке Philip Treacy и бежевых туфлях-лодочках Jimmy Choo - все в соответствии с дресс-кодом. Стоит признать, что выглядела Кэтрин просто великолепно! Однако

модные критики тут же вспомнили, что уже видели Кейт Миддлтон в этом наряде - именно в нем она предстала перед общественностью на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты, еще в 2015 году,

да и позднее надевала его еще не раз.

Что ж, эксперты считают, что супруга принца Уильяма вполне обоснованно предпочла уже проверенный временем образ, однако некоторые сочли такой выбор наряда своего рода пренебрежением к столь важному событию в жизни младшего брата ее мужа - дескать, герцогиня Кембриджская таким образом хотела показать, что эта свадьба не стоит даже покупки нового платья.

Даже если это и так, то, конечно, речь не идет о неприязни Кейт к Гарри - все дело в Меган, с которой у Миддлтон с самого начала не сложились отношения.

Интересно, они когда-нибудь найдут общий язык?..