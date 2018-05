Через месяц после родов: Кейт на свадьбе Гарри спровоцировала шепот за спиной

Троих детей взращивать непросто! Экономия должна быть экономной☝️ Оказывается, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в сливочном платье Alexander McQueen, которое до этого успела надеть ТРИЖДЫ: в 2015-м году на крестинах принцессы Шарлотты, в 2016-м на 90-летии королевы Елизаветы II и в 2017-м на церемонии, посвященной столетию битвы при Пашендейле!!! Вот это мы понимаем – экономия по-королевски! 👏🏻👏🏻👏🏻 #кейтмиддлтон #katemiddleton#кейтмиддлтон #принцессадиана #диана#katemiddleton #princessdiana#королевскаясвадьба #royalfamily #royalwedding #wedding #weddingdress #meghanmarkle #меганмаркл

