А Меган каково? Принц Гарри пригласил на свадьбу обеих экс-возлюбленных

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония бракосочетание прошла 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II.

Церемонию венчания в присутствии 600 человек провёл архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

В числе приглашенных на свадьбу знаменитостей были и две бывшие девушки принца Челси Дэви и Крессида Бонас.

С Челси принц познакомился в 2004 году, их отношения продлились 7 лет. Сама она ранее признавалась, что страдала от повышенного внимания СМИ в это время.

С Кресидой завязались отношения в 2012 году и продлились 2 года. Девушка также заявляла, что повышенное внимание к их персонам лишь мешало романтической связи.