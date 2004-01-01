А Меган каково? Принц Гарри пригласил на свадьбу обеих экс-возлюбленных

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония бракосочетание прошла 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II.
Церемонию венчания в присутствии 600 человек провёл архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
В числе приглашенных на свадьбу знаменитостей были и две бывшие девушки принца Челси Дэви и Крессида Бонас.
С Челси принц познакомился в 2004 году, их отношения продлились 7 лет. Сама она ранее признавалась, что страдала от повышенного внимания СМИ в это время.
С Кресидой завязались отношения в 2012 году и продлились 2 года. Девушка также заявляла, что повышенное внимание к их персонам лишь мешало романтической связи.