Бабушка, не грусти! «Траурный» вид королевы Елизаветы II подпортил свадьбу внука

Прошедшее вчера торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл - событие, несомненно, радостное, однако королеве Елизаветы II, судя по всему, было не до веселья. Причина - неизвестна, хотя желтая пресса строит догадки - на брак внука с Меган она согласилась скрепя сердце.

С самого начала свадьбы она ни разу не улыбнулась. Более того, всю церемонию сидела с каменным лицом. Холодная, неприступная и... грустная.

Когда королевская семья вышла из часовни проводить молодых, Елизавета осталась на своем месте. Однако уже позже ее заметили у дальнего выхода, мимо которого проезжала карета с Гарри и Меган. Королева все также не показывала эмоций.

На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон 7 лет назад королевская особа вела себя иначе - она была приветлива, улыбалась и радовалась вместе с молодоженами.