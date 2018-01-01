Гороскоп на неделю с 21 по 27 мая 2018 года

Зная, что предвещает влияние планет, планировать дела куда проще. Еженедельный гороскоп даст каждому знаку Зодиака рекомендации о том, как не потратить зря время, силы и нервы и что сделать, чтобы дела пошли в гору.

В конце мая многие знаки Зодиака будут вынуждены перестроиться на новый этап развития: чем ближе к лету, тем ярче и насыщеннее становится жизнь. Обдумывать свои шаги и составлять далеко идущие планы, конечно, необходимо, однако на этой неделе начнется пора активных действий. Чтобы не упустить удачные возможности, прислушайтесь к рекомендациям астрологов.

Овен

Воздействие планет на этой неделе будет склонять Овнов к раздражительности и заставит принимать каждое неосторожное слово, поступок или действие людей близко к сердцу. Звезды сообщают, что вас могут подвести собственные силы, ожидания или близкие люди. В самый решающий момент в любом деле могут всплыть неожиданные нюансы, которые, к счастью, не смогут повлиять на общий исход, но заметно помотают ваши нервы.

Чтобы добиться успеха в эти семь дней, придется проявить оперативность там, где можно что-то исправить, и смириться с тем, где что-то предпринимать уже слишком поздно. Ближе к выходным планеты сменят гнев на милость:

вас ожидают приятные новости. Все остальные дни вы будете находиться между двух огней. Чем быстрее вы разберетесь в собственных целях, тем скорее и успешнее разрешатся текущие проблемы.

Телец

Родившимся под эгидой Тельца в конце мая Вселенная предоставит возможность исправить ошибки, допущенные ранее. Астрологи рекомендуют хорошо подумать над тем, что именно вам бы хотелось переиграть, исправить, реанимировать. Даже если сейчас все двери закрыты, судьба подаст вам знак: не исключено, что пора расстаться с некоторыми иллюзиями. Текущая неделя для вас не слишком успешна.

Неусидчивость, тревожность или непредсказуемое развитие событий снизят вашу работоспособность и концентрацию. Именно поэтому позвольте себе жить моментом, временно пренебречь правилами и обязанностями.

Благодаря этому изменится ход ваших мыслей: осенит очередное озарение, поступят полезные новости и подсказки, которые очень необходимы для улучшения жизни.

Близнецы

Близнецам желательно держаться подальше от рисков и авантюр. На этой неделе полезно проанализировать то, что произошло с вами ранее. Чем больше дистанция, отделяющая вас от прошлого, тем рациональнее будет оценка себя, других людей и ситуации. Влияние Меркурия, умеренного в Тельце, может заставить вас включиться в прежние рабочие распри, свести старые счеты, добиться справедливости. Не стоит поддаваться на провокации звезд.

Хотя поверить в чудо непросто, сейчас для вас возможно многое. Не сворачивайте с выбранного пути, заряжайте позитивной энергетикой каждое начинание.

В финансовой сфере, исходя из влияния Меркурия в Тельце, стоит придерживаться психологии богатства. Стоит отнестись серьезнее к своим мыслям — пересмотрите свое отношение к успеху, любви, будущему, материальной стороне жизни.

Рак

В период с 21 по 27 мая представителям созвездия Рака важно проявить сдержанность и внимательность, по возможности снизить требования к жизни и ожидания. Ожидается усиление амбиций, вызванное нахождением Венеры в вашем знаке. Не стоит ожидать многого от себя, других и жизни в целом. Это не лучший период для самоопределения и реализации планов: временно оборвутся нужные связи и обнулятся ориентиры.

Астрологи рекомендуют не реагировать на провокационное влияние планет, не поддаваться сиюминутным порывам, не принимать слишком быстрые решения и не стремиться привнести в жизнь изменения.

Пребывание Венеры в вашем Знаке добавит вам уверенности и ощущения внешней стабильности, но это не значит, что вы сможете свернуть горы.

Лев

Представителям этого знака астрологи разрешают расслабиться, отпустить вожжи и плыть по течению. Вселенная предупреждает: не время бросаться грудью на амбразуру ради достижений, которые вам не нужны.

Чутко наблюдайте за происходящим вокруг, но не принимайте участия в вихре событий. Сейчас вам важно принять правильные решения и сконцентрироваться на будущем.

Вам необходимо признать, что время от времени жизнь диктует свои правила. Умеренное влияние Солнца поможет вам посмотреть реалистичнее на текущую жизнь и на дальнейшие перспективы. Особенные волнения вас ожидают в карьере. Будьте осторожны: основная часть недели может пройти в погоне за тем, о чем еще рано беспокоиться, или за тем, о чем переживать уже слишком поздно.

Дева

Пока Меркурий отмечен умеренной активностью, Девам лучше действовать строго по ситуации, избегая сомнительных авантюр и излишних нагрузок как эмоционального, так и физического плана. Берегите свои жизненные силы. Достоинство энергосберегающего режима, который вам советуют на эту неделю астрологи, вы сможете оценить ближе к выходным. Именно в это время

в вашу жизнь может ворваться удачный поворот событий или ситуация, которую вы так долго ждали. Не стройте большие надежды: это будет скорее мелочь, но очень важная для вас, открывающая вам путь в выбранном направлении.

Если до этого времени вы спешили, бежали, были активны, то на этой неделе постарайтесь сбавить темп, поленитесь. Такая «тактика» сыграет вам на руку.

Весы

Представителям знака Весов стоит проявить максимальное хладнокровие в ответ на выпады со стороны. Покровительствующая вам Венера находится в Раке. В этом созвездии ей свойственно порождать иллюзии, наделять вас болезненной эмоциональностью.

Неделя может пройти в ожидании очередного неприятного сюрприза или атаки новых проблем, но астрологи сообщают, что поводов для беспокойства практически нет.

Акцент на этой неделе сместится на материальные вещи: ресурсы, доходы, кредиты, сбережения, рабочие моменты. Появится шанс уладить жилищный или важный финансовый вопрос. Не будьте консервативны и постарайтесь не навязывать людям свое мнение, предоставьте им свободу выбора, слов и действий, и тогда Вселенная ответит вам тем же.

Скорпион

Ретроградный Юпитер пребывает в вашем знаке. Это значит, что в текущий период вам лучше отдать предпочтение рутинным делам и анализу прошлых действий.

Далеко не все события в эти семь дней будут иметь позитивную окраску, и далеко не все ваши усилия увенчаются успехом, зато вы сможете принять окончательное решение и понять, как действовать в той или иной ситуации.

Ближе к концу недели не стоит пускать на самотек любые романтические или деловые приглашения: в них будет содержаться нечто важное, а при удачном стечении обстоятельств появятся виды на долгосрочные отношения, которые устроят обе стороны.

Стрелец

Стрельцам астрологи не советуют ждать от этой недели слишком многого. Свежие идеи можно выносить на суд общественности, но планировать молниеносный прорыв еще рано, особенно если вы рассчитываете двигаться к цели по знакомой и изученной схеме.

Ваши инициативы в эти семь дней часто будут натыкаться на препятствия. Не стоит ожидать и помощи со стороны членов семьи, друзей и единомышленников — на этой неделе вы предоставлены сами себе.

Ближе к четвергу, когда Луна перейдет в созвездие Весов, к вам поступит полезная информация. Вы сможете подключиться к нужному информационному каналу, за счет чего поймете причину своих ошибок и неудач. В результате у вас появятся более конкретные планы на будущее, с которыми вы сможете определиться. Думайте больше, делайте меньше — таков ваш девиз на грядущую неделю.

Козерог

Пока Сатурн, находящийся в вашем знаке, продолжает свое ретроградное движение, вам не стоит рассчитывать на масштабные перемены и проявлять чрезмерную активность. Дороже любых побед на этой неделе будет душевное спокойствие и материальная стабильность. Исключение из правил стоит сделать лишь для экстренных случаев и для мелочей, которые не терпят отлагательств. В период с 21 по 27 мая наметятся подвижки, пока только информационные.

Вы получите веское подтверждение своих ожиданий или подсказки Вселенной, которые помогут в реализации планов. Самое важное — подмечать все случайности и странности.

В отношениях с людьми старайтесь не быть категоричными: ищите компромиссные решения, идите на уступки.

Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит искать удачи в привычном кругу общения и былых принципах. Даже если вы хотите сохранить верность своим жизненным убеждениям, учитывайте тот факт, что на этой неделе они идут вразрез с влиянием планет. Настала пора пересмотреть взгляды, сместить «точку опоры», посмотреть на свою жизнь под другим углом. Вас ожидают изменения и в материальной сфере, и в отношениях с близкими людьми. Не стоит удивляться, если в один из семи дней сорвутся планы и закроется путь к успеху.

Может произойти и так, что никто, кроме вас, не заметит этого, но не спешите расстраиваться — ваша стойкость повлечет за собой малый успех, а он, в свою очередь, большие победы.

Уделяйте больше времени своим мыслям, сделайте акцент на новой информации, которая поступит к вам.

Рыбы

Период с 21 по 27 мая принесет вам несколько напряженных моментов, но вы сможете их избежать, если сами не будете их зачинщиками. В период умеренно активной Луны вам важно держать себя в руках. Постоянные переходы вашего покровителя из созвездия в созвездие на этой неделе сделают ваше настроение довольно непредсказуемым. На этой неделе у вас будет немного простора для активных действий, зато появится обширное поле для наблюдений и выводов. Многие из вас смогут интуитивно прочувствовать перспективы, которые откроет то или иное событие, и догадаются, как использовать это с выгодой для себя.

Очень важно контролировать свои эмоции и быть вежливыми с теми, с кем это чаще всего невозможно. Не решайте свои проблемы в одиночку — просите о помощи близких людей, коллег по работе, подчиненных.

Судьба человека может со временем измениться. На этой неделе важно заложить прочный фундамент для этих изменений. Астрологи советуют всем Знакам Зодиака окружить себя аурой порядка и стремиться к переменам. Не сидите без дела и не думайте, что зона комфорта — это победа.