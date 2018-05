Гости Меган Маркл и принца Гарри начали торговать их подарками

Через несколько часов после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на сайте eBayпоявилось сразу несколько объявлений, авторы которых предлагали сумку с инициалами новобрачных вместе со всем ее содержимым. В подарке оказались большая шоколадная монета, бутылка воды, магнит, коробка песочного печенья и открытка.

За сувениры в публикации с подписью «Частичка истории и памятные вещи» поклонники королевской семьи готовы выложить около 700 долларов.

Royal Wedding Guests Caught Selling Their Gift Bag On Ebay for £400 https://t.co/LjwqsoVAOZ pic.twitter.com/x7YTbqziAC— OkayGhana (@OkayGhana) 21 мая 2018 г.