Дамочки - не подарок! Три знака Зодиака, от которых сбежит любой мужчина

У каждого знака Зодиака есть свои особенности, которые могут привлекать или отталкивать окружающих. Некоторые представительницы зодиакального круга обладают настолько тяжелым характером, что ни один мужчина не способен находиться с ними долгое время.

Благодаря природной красоте и обаянию женщины способны буквально свести с ума любого мужчину. Однако в некоторых случаях внешняя оболочка бывает обманчива, и под ней представительницы прекрасного пола скрывают свои самые темные стороны. Каждому знаку Зодиака свойственны определенные черты характера, поведение, манера общения и даже отношение к окружающим.

Многие зодиакальные представители научились тщательно скрывать свои недостатки, поэтому с первого взгляда сложно понять, что представляет из себя человек на самом деле.

Эксперты расскажут вам, каких женщин не способен вытерпеть ни один мужчина.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги — прирожденные карьеристки. Как правило, любовь и романтика не представляют для них особой ценности, именно поэтому они без особых усилий могут найти себе партнера, а вскоре так же легко с ним расстаться.

Мужчинам довольно сложно находиться в долгих отношениях с представительницами этого знака Зодиака. Некоторые из них являются довольно властными, педантичными и даже эгоистичными личностями.

Из-за этого мужчинам нелегко потакать капризам возлюбленной. Чаще всего в отношениях с Козерогом инициатором расставания является мужчина, и разрыв не приносит ему лишних переживаний, а скорее наоборот — дает ощущение свободы.

Женщина-Близнецы

Из двенадцати представителей зодиакального круга Близнецы больше всего боятся потерять свободу. Конечно, они не обрекают себя на одиночество, но и к серьезным отношениям не стремятся. Представительницы этого знака Зодиака представляют из себя жизнерадостных, умных и разносторонних женщин, что нередко сразу же вызывает у мужчин заинтересованность. Однако

со временем их начинает смущать, что возлюбленная слишком часто задерживается на работе, придумывает любые отговорки, чтобы отложить встречу, или же вовсе не приходит ночевать.

Любовь к представительнице этого знака проходит слишком быстро, а вот страх встретить такую же женщину еще раз останется надолго.

Женщина-Лев

Эгоистичные Львицы никогда не позволяют мужчине быть главным в отношениях, и обычно у них получается подавить индивидуальность своего возлюбленного. В первые минуты знакомства мужчины готовы потерять дар речи от красоты, сексуальности и уникального характера Львиц, но очарование пройдет уже скоро.

Представительница этого знака Зодиака пойдет на любые уловки, чтобы заставить возлюбленного делать так, как она захочет. Ведь любая Львица — это королева, а вы — всего лишь ее подданный.

Некоторые мужчины настолько сражены качествами своей возлюбленной, что не могут отпустить ее из своего сердца. Однако когда партнер замечает, что его избранница уже начинает «перегибать палку», отношения прекращаются.