Первый выход в свет после свадьбы: как выглядит Меган Маркл - герцогиня

Ну что ж, у 36-летней Меган Маркл началась новая жизнь - в качестве уже герцогини Сассекской. Новоиспеченная королевская пара появилась на первом публичном мероприятии после свадьбы - садовой вечеринке в Букингемском дворце, посвященной грядущему 70-летнему юбилею отца Гарри, принца Уэльского Чарльза. Смотрите, как молодожены смотрятся вместе!

22 мая герцоги Сассекские посетили Garden Party в честь принца Чарльза. Младший сын виновника торжества принц Гарри выступил на мероприятии с торжественной речью, а его молодая супруга стояла рядом в числе других членов королевской семьи.

Стоит отметить, что это первое появление на публике Меган Маркл, когда к ней уже могли обращаться «Ваше Высочество».

У молодых после свадьбы было мало времени побыть вдвоем, поскольку день рождения отца Гарри - важное мероприятие в жизни королевской семьи. Уже известно, что

герцог и герцогиня Сассекские решили не отправляться в медовый месяц сразу после свадьбы, а отложить на время романтическое путешествие.

Для первого официального выхода в свет в качестве супруги принца Гарри Меган выбрала платье цвета слоновой кости Goat стоимостью 700 евро, шляпку Philip Treacy и клатч Wilbur & Gussie.