На открытие здания KNAB министр финансов надела платье с зашифрованным посланием

На открытие нового здания для нужд Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в Риге, на ул. Цитаделес, 1, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пришла в летнем красочном платье с необычным принтом. На фоне коллег, одетых в строгие темные костюмы, госпожа министр сильно выделялась и выглядела как летний цветок.

Пока присутствующие на торжественной церемонии следили за тем, как разрезают ленточку, и вслушивались в речи чиновников, журналисты внимательно разглядывали смелое платье министра и пытались отгадать, что означают рыцари, изображенные на наряде, пишет Latvijas avīze.

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Министр рассказала, что это платье для торжественного открытия нового здания она выбрала не случайно. А потому, что

рыцари, как и сотрудники KNAB, должны заботиться о справедливости и безопасности людей, и одежда министра символически это напомнила.

Оригинальную ткань на платье Рейзниеце-Озоле в прошлом году на день рождения подарили коллеги.

Оказывается, рыцари на платье министра также имеют символическое значение и происходят родом из Сицилийского театра марионеток, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





