Отрезала негатив, или «Ежик» как начало новой жизни: экс-супруга Дмитрия Пескова выходит замуж

Как уже сообщал Русский TVNET, на днях 41-летняя Екатерина Пескова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Оказалось, что новая прическа — не единственное изменение в жизни российской светской львицы.

Дмитрий Песков и его вторая супруга Екатерина официально развелись в 2012 году. Весной прошлого года Екатерина начала выходить в свет с неким Андреем Григорьевым. При этом

Пескова, хоть и публиковала в Instagram романтичные кадры с возлюбленным, до недавнего времени предпочитала не рассказывать СМИ о своем романе.

Однако на днях экс-супруга пресс-секретаря президента России призналась в интервью изданию Tatler, что обручена. Андрей сделал Екатерине предложение руки и сердца на воздушном шаре над Долиной любви в Каппадокии (Турция).

Пескова добавила, что Григорьев был так счастлив, когда она согласилась, что тоже захотел коротко подстричься. Однако она была против. Невеста не могла принять со стороны жениха такую жертву, ведь волосы Андрея, по ее словам, пребывали в отличном состоянии.

Екатерина призналась, что сделала стрижку «ежик», потому что волосы потеряли свой былой блеск, так как впитывали в себя «отвратительную энергетику человеческой зависти и злости».

О столь смелом поступке она не жалеет, наоборот, уверена, что теперь может начать новую жизнь. Пескова не исключает того, что вернется к светлым локонам, но перед этим хочет еще поэкспериментировать с прической.