Три признака, по которым можно судить о качестве кофе

Согласно данным новейшего исследования*, большинство (76%) жителей Латвии ежедневно пьют кофе. Из них 88% делают это дома, 49% – на работе, 35% – в гостях, 28% – в кафе или ресторане, а 18% – во время поездки в автомобиле.

Как определить качество любимого нами напитка независимо от способа и места его приготовления? По мнению специалистов из «Virši-A» и «King Coffee Service», существуют три основных признака, позволяющие без труда сделать это.

1. Обратите внимание на цвет и блеск кофейных зерен

Для приготовления кофе и кофейных напитков следует использовать только высококачественные кофейные зерна.

Слишком темные (даже черные) и слишком блестящие кофейные зерна говорят о том, что они пережарены. Кофе, приготовленный из таких зерен, имеет горьковатый привкус и неприятное послевкусие.

По вкусу такой кофе напоминает уголь.

Недожареннные кофейные зерна имеют слишком светлый цвет и пахнут горохом, сеном или соломой. Для приготовления качественного кофе следует использовать зерна, представляющие собой «золотую середину». Они должны иметь коричневый цвет и умеренный блеск.

2. Следуйте дате выпуска и сроку годности кофе

Свежесть продукта – один из важнейших признаков хорошего качества. Поэтому обратите внимание на дату обжарки кофе, указанную на упаковке, а также на информацию, размещенную в магазинах.

Свежеобжаренный кофе имеет более богатый вкус и аромат. Это богатство во всей полноте сохраняется в течение трех месяцев после обжарки. Затем кофе начинает постепенно утрачивать свои вкусовые качества.

3. Удостоверьтесь, какое послевкусие у кофе

Существует мнение, что хороший кофе должен быть горьким. Однако вкус этого напитка должен представлять собой баланс между горьковатым, кисловатым и сладковатым привкусом. Кофе хорошего качества должен оставлять длительное и устойчивое послевкусие, напоминающее привкус натуральной карамели, шоколада или какао. Если же вы уловили запах дегтя, золы, то это свидетельствует о том, что кофе пережарен или утратил свои вкусовые качества. Существует еще один способ проверить качество кофе – остудить его. Хороший кофе и в холодном виде имеет приятный вкус и аромат.

* Исследование о культуре потребления кофе в Латвии проведено в мае 2018 года компанией по продаже автомобильного топлива «Virši-A» и компанией «King Coffee Service», поставляющей продукты, связанные с приготовлением кофе. В Интернет-исследовании участвовали 725 респондентов в возрасте от 15 до 75 лет.