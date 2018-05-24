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Меган Маркл получила собственный герб и до конца года будет учиться этикету

Lenta.ru
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Меган Маркл | Фото: GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган после свадьбы получила собственный герб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

«Голубой фон щита представляет собой Тихий океан у побережья Калифорнии, а два золотых луча, пересекающих герб, символизируют свет солнца в родном штате герцогини.

Со стороны жены герб поддерживает взлетающая певчая птица с открытым клювом, которая вкупе с перьями символизирует общение и силу слов»,

— утверждает королевский герольдмейстер. Дизайн был согласован и одобрен королевой Елизаветой II.

FOTO: Kensington Palace/AP/Scanpix

Также стало известно, что Елизавета II настояла на том, чтобы новоиспеченная герцогиня прошла полугодовой курс королевского этикета, сообщает Daily Mail. Личная помощница королевы

49-летняя Саманта Коэн уже перебралась из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец. За ее плечами 17-летний опыт работы при королевском дворе.

До конца года Маркл проведет в благотворительных мероприятиях и иных публичных акциях, оттачивая искусство быть «эффективной королевской особой».

How long do you reckon Markle has?

A post shared by Jason Gardiner (@thejasongardiner) on

Коэн дала первое наставление Маркл накануне свадьбы и, как отмечают журналисты, сыграла немаловажную роль в том, как выглядела невеста на церемонии.

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