27 мая - День Святой Троицы. Что недопустимо в этот день

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. В этом году День Святой Троицы приходится на 27 мая. К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами, так как молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам праздник Троицы в православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб в году.

После литургии служится великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением священнослужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновления людей благодаря Святому Духу.

Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

На следующий день после Троицы отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа.

Запреты

Поскольку у христиан Троица считается одним из главных праздников, этот день воспрещается заниматься физическим трудом.

Также нельзя резать, стирать, шить, вышивать, вязать, стричься и работать на земле.

Все дела и домашние хлопоты следует закончить накануне праздника, чтобы посвятить его отдыху и посещению церкви.

В праздник Троицы не следует думать о плохом, обижаться на окружающих, ругаться с близкими или желать кому-то плохого.

На Троицыну неделю, которую называют еще Русалочья, воспрещалось купаться. Согласно поверьям, тот, кто нарушит этот запрет, утонет — его заберут к себе русалки. Ранее, все три дня праздника, люди полностью отказывались от водных процедур.

Кроме этого люди не рисковали выходить из дома без нательного креста – оберега от разной нечисти и не ходить в одиночку в лес, чтобы не подвергнуться влиянию его обитателей – леших и мавок.

Также следует отметить, что на Троицу не проводились венчания и свадьбы.





