27 мая - День Святой Троицы. Что недопустимо в этот день

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. В этом году День Святой Троицы приходится на 27 мая. К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами, так как молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.
Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам праздник Троицы в православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб в году.
После литургии служится великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением священнослужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.
На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновления людей благодаря Святому Духу.
Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.
На следующий день после Троицы отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа.
Запреты
Поскольку у христиан Троица считается одним из главных праздников, этот день воспрещается заниматься физическим трудом.
Также нельзя резать, стирать, шить, вышивать, вязать, стричься и работать на земле.
Все дела и домашние хлопоты следует закончить накануне праздника, чтобы посвятить его отдыху и посещению церкви.
В праздник Троицы не следует думать о плохом, обижаться на окружающих, ругаться с близкими или желать кому-то плохого.
На Троицыну неделю, которую называют еще Русалочья, воспрещалось купаться. Согласно поверьям, тот, кто нарушит этот запрет, утонет — его заберут к себе русалки. Ранее, все три дня праздника, люди полностью отказывались от водных процедур.
Кроме этого люди не рисковали выходить из дома без нательного креста – оберега от разной нечисти и не ходить в одиночку в лес, чтобы не подвергнуться влиянию его обитателей – леших и мавок.
Также следует отметить, что на Троицу не проводились венчания и свадьбы.