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Американка пережила шесть выкидышей и сбросила 65 кг

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Жительница штата Техас, США, Хэйли Фрейзер (Hailey Frazer) сбросила 65 килограммов после того, как пережила шесть выкидышей. Свою историю она рассказала изданию The Mirror.

Американка призналась, что еще недавно весила 136 килограммов. 25-летняя девушка решила похудеть, когда поняла, что никак не может выносить второго ребенка: за три года она перенесла шесть выкидышей. Доктора объясняли, что это произошло из-за лишнего веса.

Тогда Фрейзер согласилась пойти на операцию по уменьшению объема желудка, так как

врачи заявили, что она, вероятнее всего, не сможет сбросить вес традиционными методами из-за проблем со щитовидной железой и поликистоза яичников.

После операции девушка села на низкоуглеводную диету и начала ходить в тренажерный зал.

Всего спустя два месяца девушка обнаружила, что беременна. Пара ожидает рождения второго сына в декабре этого года. «Мы с мужем всегда хотели большую семью, и для меня это было главной мотивацией сбросить вес», — призналась она.

Фрейзер рассказала, что ее постоянно дразнили в школе из-за лишнего веса и за то, что она одевалась в готическом стиле:

«У меня была очень низкая самооценка, а также развились депрессия и тревожность. Я могла переедать из-за стресса, а затем голодать несколько дней».

После того как американка резко похудела, ее начали приглашать для съемок в альтернативных модных журналах, что, по словам девушки, помогло ей вернуть уверенность в себе и побороть депрессию.

Mum sheds half her body weight and becomes model after her 21 stone frame led to six miscarriages

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