Мерзликин о помолвке, расставании и новой подружке: «Со мной все просто. Или да, или чао...»

После удачного выступления на Чемпионате мира по хоккею вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин отправился в страну возможностей - Америку, чтобы передохнуть в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Талантливый спортсмен частенько делится своими фото в Instagram, а его самые наблюдательные поклонники уже заметили рядом с ним некую блондиночку.

Несмотря на то, что Элвис любит размещать фото всего на 24 часа, невозможно не обратить внимание на то, что с ним часто развлекается и красавица по имени Джеки.

Вместе они посетили клуб в Лас-Вегасе. Пусть ни один из них отношения не прокомментировал, похоже, между ними нечто большее, чем дружба.

Например, Джеки в своем профиле в Instagram оставила фото, на котором они с Элвисом держатся за руки - то самое романтичное, небрежно ускользающее фото, которое от взглядов поклонников пропало спустя 24 часа.

FOTO: instagram/jackie_tcaciuc

О возможной подружке Элвиса известно немного - она отметила, что живет в Чикаго, работает в компании «NOVA® Home Loans» в сфере продаж и маркетинга.

Как известно, ранее Элвис был помолвлен с подружкой, с которой встречался много лет, однако спустя полгода после помолвки он решил прервать отношения.

«Хоккей у меня на первом месте, а подружка этого не поняла. (...) Да, это было мое решение. Я быстро его принял. Со мной все просто. Или да, или чао...

Она ревновала, что у меня много поклонников, в том числе девушек. Я сделал предложение, но она, наверно, не поняла, что это значит, раз так беспокоилась. Тогда я пустил все на самотек и наслаждаюсь тем, что мне 23», - так в апреле этого года рассказал Элвис журналу «Klubs».