Филь и Замуеле приоткрыли закулисье громкого развода

В апреле СМИ написали о том, что распался брак банкира Олега Филя и сомелье Санты Замуеле. Развод получился бурным - с заявлениями в полицию, тайными отношениями Санты со старым другом и так далее. Издание Privātā Dzīve в свежем номере опубликовало интервью с Олегом и Сантой, которые приоткрыли закулисье громкого развода.

Privātā Dzīve пишет, что, действительно, Филь и Замуеле обращались в полицию. Банкир открыл, что это было связано с займом, который был выдал фирме Санты. В свою очередь Санта была вынуждена обратиться к стражам порядка потому, что бывший муж требовал ее вернуть подарки и денежный займ.

Филь рассказал, что речь идет не о его личных средствах, а о том, что его предприятие выдало займ предприятию Замуеле.

«Расторгая брак мы договорились, что почти что 1,8 миллион евро Санта сможет отдать постепенно в течении десяти лет.

Конечно, во время брака я поступил необдуманно и не обеспечил выданный займ залогом, но при разводе мы договорились, что обеспечением выданный суммы станет недвижимость на улице Стрелниеку, где сейчас находится бар Санты Magnum. Санта на это согласилась. В течении месяца я пытаюсь это оформить юридически и все время происходят увиливания», - рассказал Олег Филь изданию.

Санта рассказала свою версию: «У нас был брачный договор о разделе всего имущества. Брак был расторгнут у нотариуса, без претензий. Поэтому после развода у меня нет перед ним долговых обязательств и у него передо мной. (..) У меня нет невыполненных обязательств перед ним.

То, что он просит - любой может просить. Надо смотреть на факты.

И они таковы, что у договора срок 10 лет. Так, что еще не пришло время возвращать заем».

Издание сообщает, что разведенные уже находятся в новых отношениях. Избранницей Олега Филя стала его сослуживица, разведенная мать двоих детей 26-летняя Кристине Елинска, а Замуеле встречается с бывшим другом Дэвидом Аланам Берналом II.

Ранее сообщалось, что брак банкира и сомелье распался вскоре после краха банка ABLV.