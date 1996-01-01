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Хью Джекман с супругой выгуливают псов самостоятельно

TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

Австралийский актер Хью Джекман (49), которого знает весь мир, не гнушается вещами, привычными для простых людей, например, выгула собак.

Со своей супругой Деборой (62) на днях он был замечен на улицах Нью-Йорка во время выгула псов Дали и Аллегры.

Актер для прогулки выбрал майку благотворительного фонда «Laughing Man Coffee». Цель организации - помочь фермерах, выращивающим кофейные деревья.

Как известно, супруга Джекмана старше него, они поженились в 1996 году. В интервью People актер в свое время рассказал, что без супруги вряд ли бы добился успешной карьеры.

У пары двое детей - Оскар (18) и Эйва (12).

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