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Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл

Lenta.ru
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Меган Маркл | Фото: AP/Scanpix

Визажист жены принца Гарри Шеррилл Райли (Sherrille Riley) дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой.

Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями.

Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму — как можно более естественной», — рассказала она.

Любимая форма бровей Маркл — как у актрисы Одри Хепберн.

«Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно.

Высокая арка делает лицо злым», — посоветовала визажистка.

Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.

Ранее личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Меган Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов.

«Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете.

В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: «Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций»», — объяснила Дэвис.

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