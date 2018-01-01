Начинается Петров пост. Знакомим с его традициями и правилами

Петров пост, который в этом году начинается 4 июня — второй по длительности пост в православном церковном календаре. По своей важности он также ставится на второе место после Великого. Петров пост — не период аскетизма, это время молитвы, духовного развития. В этот период хорошо отправиться в паломничество по святым местам. Петров пост имеет ряд своих правил и запретов. Знакомим вас с ними.

Длится Петров пост чуть меньше, чем Великий пост, — около месяца. Это значит, что целый месяц придется не только воздерживаться от приема определенной пищи, но и соблюдать другие важные правила.

Смысл Петрова поста

Установлен пост в честь двух самых первых учеников Христа — апостолов Петра и Павла. Это древнейший пост в христианстве, который был утвержден еще в IV веке.

Многие задаются вопросом о том, почему пост называется Петровым, почему имя Павла опускается. Все очень просто — это делается для удобства.

Альтернативное название поста — Апостольский. Пост был установлен в честь апостолов, которые приняли мучения и страдали за веру во Христа. Но каждое их слово и деяние оставило свой след в истории человечества.

Необходимо обязательно причаститься в Петров пост, исповедаться и сделать какое-то доброе дело, ведь Апостольский пост — это время любви к ближним и к Богу.

Традиции и правила Петрова поста в 2018 году

Апостольский пост начинается каждый год в разное время. Его начинают через семь дней после праздника Троицы, дата которого зависит от Пасхи. В 2018 году начало поста выпадает на 4 июня. Однако заканчивается Апостольский пост всегда в одно и то же время — 11 июля, поэтому длина поста может быть разной: от недели и до нескольких месяцев.

По правилам Апостольского поста, необходимо воздерживаться от употребления животной пищи, но на первое место священнослужители, как всегда, ставят воздержание от греха.

Следите за тем, как вы ведете себя по отношению к близким. В период Петрова поста рекомендуют правильно принимать критику окружающих и не конфликтовать с теми, кого вы любите.

Что касается воздержания от пищи, то оно не является строгим: можно кушать рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Но главное — это стать ближе к Богу, обрести счастье в молитвах и помочь ближним.