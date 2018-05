Мелания Трамп рассказала о своем состоянии после операции

«Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями по поводу того, где я и что я делаю. Будьте уверены, я нахожусь здесь, в Белом доме с моей семьей, чувствую себя великолепно и усердно работаю во благо детей и американского народа», – написала Трамп в Twitter.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!— Melania Trump (@FLOTUS) 30 мая 2018 г.