Жена Майриса Бриедиса: за каждым успешным мужчиной стоит маленькая женщина

Глядя на жену боксера Майриса Бриедиса Юлию, кажется, что в этой женщине скрывается вся нежность и хрупкость этого мира, но убеждения ее жизни говорят об обратном. Возможно, именно поэтому спортсмен часто признает, что в большинстве случаев соглашается с супругой...

В интервью журналу «Ieva» жена Майриса Бриедиса Юлия откровенно рассказала об отношениях с супругом, о роли матери трех мальчишек, осознанной женственности и чувстве счастья.

Юлия отметила, что даже муж не может увидеть и почувствовать, что именно делает женщину счастливой, потому что она сама этого не знает. «Прежде всего, вы должны сами развивать чувство счастья. Это особенно важно тем женщинам, чьи мужья не могут постоянно находится рядом.

Человеку, который всегда ждет чего-то от других, всегда будет мало - он будет требовать еще и еще.

Если человек несчастлив, это будет проявляться везде - хоть в собственном доме, хоть на Мальдивах, так как мысли, эмоции и строение этого мира уже не изменятся».

Отвечая на вопрос, стали ли отношения со спортсменом со временем крепче, Юлия ответила: «Конечно. Я привыкла и многое воспринимаю проще, чем раньше. Иногда я задумываюсь: ой, как же давно мы не ссорились! Как же это хорошо - без стресса, спокойно ... Думаю, не нужно мужчине уделять своей женщине слишком много времени. Гораздо важнее кажество - для того чтобы обнять, поднять настроение, сказать что-то особенное, достаточно пары минут.

«Мы не устаем друг от друга, нам всегда есть о чем поговорить. Он видит одну сторону нашей жизни, я - другую, а потом делимся друг с другом. Я наслаждаюсь этим чувстовм: мы вместе уже 10 лет, но он не кажется мне прочитанной книгой - мне с ним очень интересно», рассказывает в интервью Юлия.

На вопрос, кто является в семье главным, Юлия ответила: «Майрис сказал, что единственный человек, который может контролировать его, это я - его жена. Он очень импульсивный, если что-то берет в голову, ему очень сложно изменить свое решение и мысли, но я могу его переубедить. Всегда говорю: за каждым сильным и успешным мужчиной стоит маленькая женщина. Вот так!»