Гарри и Меган отказались от свадебных подарков на восемь миллионов евро

За несколько месяцев до свадьбы Гарри и Меган попросили друзей и знакомых ничего не дарить им на свадьбу, а деньги пожертвовать благотворительным организациям. Близкие вняли этой просьбе, но многие мировые бренды решили прорекламироваться за счет королевской свадьбы, и осыпали молодоженов дорогими подарками. Теперь Гарри и Меган придется вернуть многочисленные подарки, которые они получили от брендов на свадьбу.

В Кенсингтонском дворце существует строгий регламент, описывающий вещи, которые дозволено дарить членам королевской семьи. Если подарок не соответствует правилам, его возвращают отправителю.

Неосведомленные компании воспользовались событием, чтобы прорекламировать свою продукцию. В их числе оказались Bags of love. Фирма, специализирующаяся на персонифицированных сувенирах, прислала новобрачным принцу Гарри и Меган Маркл купальник и плавки с принтом из их свадебных фотографий. Такие же купальники были доступны на сайте Bags of love в нескольких размерах по цене от 52 долларов, а мужские плавки — от 39 долларов.

В итоге, подарки от брендов заполнили целый зал Кенсингтонского дворца, а их общая сумма составила примерно 8 миллионов евро.

В целях безопасности пара молодоженов отослала все подарки назад, сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.