Гороскоп на июнь. Что сулят нам звезды в начале лета?

Астрологи открывают завесу таинств звезд и рассказывают нам, как справиться с непростым, но многообещающим наступлением лета, и чем же нас сможет удивить столь долгожданный июнь.

Согласно наблюдениям астрологов балом в июне станет править ретроградный Сатурн, находящийся в созвездие Козерога. Нас ожидает время переоценки взглядов на жизнь, её упорядочивание и улучшение.

Но ради своего счастья придется придерживаться строгих правил, уменьшить свободу выбора и стать осторожнее.

Особенной осторожности потребуют финансовая и личная сферы жизни. Считаете, что будет скучно? Вовсе нет, напротив, появится время немного сбавить обороты и отдохнуть от быстрого темпа жизни. Неспешная стабильность дает возможность для анализа своей жизни и оценки тех сфер, которые вы хотели бы изменить.

Овен

Долгожданный июнь встречает Овнов усиленным влиянием Марса, пребывающего в Водолее. Так что, несмотря на пение птиц за окном и цветущие тюльпаны,

звезды обязывают вас работать, работать и еще раз работать, пренебрегая праздным летним настроением.

Такое расположение вашего покровителя даст стимул для штурма карьерных высот, вы будете нестись навстречу успеху, ломать преграды на своем пути.

Даже самые заядлые сибариты почувствуют острый укол мотивации и ответят на боевой клич. Вторая особенность этого звездного влияния — желание обрести житейскую мудрость. К сожалению, данный процесс в июне будет не очень нагляден: он, как-никак, протекает достаточно не спеша и требует времени. Астрологи советуют завести ежедневник, чтобы вести записи особо умных мыслей — он пригодится в месяц повышенной работоспособности.

Телец

Представителям Тельца, которым усиленный Сатурн несет позитивную энергетику, желательно приготовиться к возможным переменам — как материальным, так и на духовном уровне. Ощущение озлобленности на жизнь подтолкнет вас к замене старых схем, к переоценке всей концепции жизни.

В июне вам следует заняться поисками своего предназначения и попытаться обрести новые знания и познакомиться с людьми.

Выход из зоны комфорта — идеальное решение в этом месяце, а вот с изменением привычных вещей — сменой работы, разрывами отношений, завершением проектов — желательно повременить. В данный период звезды не благоприятствуют серьезным изменениям и метаморфозам. Ко всему прочему, вы лучше всего подготовитесь к этим трансформациям, если будете проводить, как можно больше времени наедине с собой. Помните о том, что новое не всегда лучше старого.

Близнецы

Усиленный Меркурий до 11 июня включительно будет расположен в Знаке Близнецов. Эта звездная ситуация опасна множеством изменений, которые могут сваляться на вас, в этом месяце.

Звезды подсказывают, что многие сферы жизни будут требовать генеральной уборки, ревизии, пересмотра и переоценки.

Также, возможны ощутимые финансовые потери.

Есть и хорошие новости, например, наличие необходимого количества сил, чтобы разгрести все эти проблемы. Астрологи также рекомендуют повышать свою энергетику, ведь после 11 числа вы останетесь один на один со сгустившимся над вами хаосом. Духовные практики помогут выйти из этой ситуации совершенно новым, вдохновленным и уверенным в себе человеком.

Рак

Гипертрофированная самодостаточность в характере Раков мешает им лишний раз обратиться за помощью к людям, но в наступающем месяце поддержка близких и единомышленников может подарить выгоду.

Астрологи рекомендуют упрямым представителям этого созвездия обрести уверенность и решимость, и, наконец, обратиться за помощью к людям — в этом вам не откажут.

Социальные связи в июне могут подарить молниеносный успех на всех фронтах — умеренный Юпитер очень позитивен для тех представителей Раков, которые умеют опираться не только на собственные возможности, но и на могучие плечи соратников. Звезды советую почаще включаться в коллективную работу — она наполнит вас позитивной энергетикой. Избегать следует одиночества, оно чревато энергетическими потерями и может перейти в откровенное самоедство и принижение собственного «эго».

Лев

К несчастью, усиленные Нептун и Сатурн своим влиянием угрожают настроению и здоровью Львов. Стрессовые ситуации и перенапряжение в июне может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем, в особенности высокий риск для органов сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, возрастут риски получения травм, поэтому звезды не советуют вам переусердствовать.

Замените рекордные физические нагрузки на неспешные прогулки или умственную концентрацию на профессиональных задачах.

В этом месяце планеты поощрят тех Львов, которые найдут в себе силы и терпение, чтобы планомерно и старательно потрудится, сделав несколько уверенных шагов навстречу своим целям. Еще одна опасность этого месяца — ядовитые отношения. Желательно прекратить отношения с токсичными людьми, которые заставляют вас испытывать ревность или злость.

Дева

Кто сможет оценить грядущий период, так это представители Дев. С вашей любовью к последовательности и самодисциплине вы будете ощущать себя в мире регламента и правил, словно рыба в воде. Покровительствующей вашему Знаку Сатурн в Козерогах заставит вас действовать более продуманно и осторожно, чем вы привыкли. Он же станет для вас источником сил и позитивных эмоций, которых хватит, чтобы самореализоваться в жизни и отстоять свои позиции.

В июне события, которые вселяют в вас уверенность могут следовать одно за другим.

Наступающий месяц вы рискуете провести практически без отдыха.

Зацикленность на процессе и стремление изменить свою жизнь к лучшему захватят вас, так что вы можете даже не заметить, что прожили весь июнь в работе. Но все же постарайтесь найти время, желательно в последней декаде июня, что посетить спа или другие полезные и приятные процедуры. Это поможет вас расслабиться и набраться сил для новых свершений.

Весы

Умеренно-негативное влияние антагониста Солнца окажет на вас необычное воздействие. Вы можете испытать чрезмерную зависимость от мнения окружающих. В июне вопрос о том, что о вас думают другие, станет самым важным. Подобное ощущение можно легко спутать с тщеславием, которое корректирует ваши действия. Вы можете начать говорить не то, что хотите сказать, а то, что хотят услышать окружающие. Не исключено и то, что вы будете делать что-то назло человеку, возвышаясь за счет его агрессии и ненависти в своих глазах.

Данные астрологические тенденции актуальны

в период с 10 по 20 июня, постарайтесь в это время воздержаться от важных переговоров или встреч.

А вот для свиданий и поисков своей второй половинки — этот отрезок времени будет самым удачным. Импульсивное поведение и желание впечатлить человека будет самой выигрышной стратегией.

Скорпион

Обострение всепоглощающей любви к людям будет докучать представителей Скорпионов весь июнь. Одиночество потеряет для вас свою ценность.

Вас может начать тянуть в шумные компании, на люди, в самый центр хоровода. Звезды сообщают, что чем сильнее вы станете потакать этому стремлению, тем больше обретете.

Все дело в том, что те материальные проблемы, который ретроградный Сатурн готовиться излить на вашу голову, исчезнут, если вокруг вас будет толпа народа. Нет, это не значит, что вы заразите окружающих своей полосой неудач — напротив, это они поделятся с вами удачей и счастьем. Так что, Скорпионам, имеющих большие семьи, работающих в крупных корпорациях или ведущих светский образ жизни, несказанно повезло. Для вас это будет один из лучших и продуктивных месяцев в году.

Стрелец

Представителям Стрельцов астрологи считают важным посоветовать, как можно чаще практиковать духовные поиски и внутренний монолог. Ежедневно произносите про себя позитивные аффирмации, а так же свои планы, идеи и желания. Это настроит вас на нужную волну. Полезно акцентировать свое внимание на слабых сторонах вашего характера и на том, чего вы боитесь или стремитесь избежать. Ко всему прочему

астрологи рекомендуют сократить чтение смс, общение в соцсетях и даже просмотры фильмов.

Планеты расположены так, что сейчас вам будет довольно просто запрограммировать себя на успех,с слова обретут силу, причем как продуманные, так и прочитанные. И куда лучше, если эти установки и выражения будут лишены негативного окраса.

Козерог

Представители Козерога считаются самыми спокойными и уравновешенными людьми. Но только не в наступающем июне. В этом месяце вам захочется веселья, интриг и всевозможных общественных похвал. Что особенно приятно,

управлять вашим Знаком будет усиленный Сатурн, который подарит достаточное количество жизненных сил и мотивации,

чтобы немедленно приступить к достижению поставленных целей.

Шансы на успех в этом месяце у вас очень велики, причем на всех фронтах жизни. Главное условие, которое стоит соблюсти осторожность должна стоять на первом месте. Не стоит слепо рисковать, постарайтесь быть на чеку — при работе на износ, пусть даже только эмоциональной, вы будете уязвимы. На советы окружающих людей в эти недели можно смело закрывать глаза — свой счастливый путь вы будете видеть лучше, чем все остальные.

Водолей

Грядущий месяц поставит Водолеев перед сложным выбором, либо активно взаимодействовать с людьми, все больше в них разочаровываясь, либо больше времени проводить в уединении, занимаясь при этом саморазвитием. Первое перенести легче, зато второе будет лучше для внутреннего насыщения. И не только для духовного роста:

ваше внутреннее «я» может начать попрекать вас маленькой зарплатой или недостаточно красивой внешностью,

и в этом случае вы проведете огромную работу над собой, только чтобы этот внутренний цензор, наконец, замолчал.

Астрологическая ситуация июня располагает и благоприятствует любым преобразованиям и кардинальным переменам в вашей жизни. У руля будет пребывать Нептун, который своим влиянием усилит вашу интуицию, что поможет найти одно верное решение из ста.

Рыбы

Настроенность язвительно критиковать всех вокруг затянет представителей созвездия Рыб мощной воронкой еще в первых числах месяца и продлиться практически до конца июня. Все дело в том, что покровительствующая вашему Знаку Венера обострит восприятие: вам будет больно смотреть на глупые поступки людей. Одним своим видом вы будете разжигать в сердцах окружающих ужасное чувство неполноценности. Самое удивительное, что

в этот период ваши критичные замечания станут мощным предметом управления людей — изменить мир, конечно, не получится, но перековать родных и близких сможете твердо и надолго.

С переходом Венеры из созвездия Рака в Знак Льва, который состоится 13 июня, вам желательно сбавить обороты и начать прислушиваться к мнению окружающих. Увы, самокритика в июне, вам, как и всегда, не принесет много пользы, ведь под влиянием Льва с бесконечной уверенностью в себе нет причин для каких-то глупых сомнений в собственном совершенстве.