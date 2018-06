Саудовская принцесса на обложке Vogue вызвала споры

На снимке принцесса запечатлена сидящей за рулем красного кабриолета. Фотография была выбрана в знак приветствия отмены запрета на вождение для женщин.

«В этом месяце Королевство Саудовская Аравия садит женщин на кресло водителя - и мы тоже», - отметили авторы журнала.

You've got to be kidding me. A princess graces the cover of next month's Vogue Arabia while @azizayousef @Saudiwoman @LoujainHathloul and other activist women who have worked tirelessly to lift driving ban languish in jail pic.twitter.com/gEmXh8sTHL— Bethan McKernan (@mck_beth) May 31, 2018