Саудовская принцесса на обложке Vogue вызвала споры

Журнал Vogue Arabia выпустил номер, посвященный отмене запрета на вождение автомобилей в Саудовской Аравии для женщин. На обложку номера поместили саудовскую принцессу Хайфу бинт Абдуллу аль-Сауд. В итоге фото стало причиной для споров в Сети.

На снимке принцесса запечатлена сидящей за рулем красного кабриолета. Фотография была выбрана в знак приветствия отмены запрета на вождение для женщин.

«В этом месяце Королевство Саудовская Аравия садит женщин на кресло водителя - и мы тоже», - отметили авторы журнала.

You've got to be kidding me. A princess graces the cover of next month's Vogue Arabia while @azizayousef @Saudiwoman @LoujainHathloul and other activist women who have worked tirelessly to lift driving ban languish in jail pic.twitter.com/gEmXh8sTHL— Bethan McKernan (@mck_beth) May 31, 2018

Несмотря на отмену запрета, намеченную на 24 июня этого года, в стране он до сих пор продолжает применяться. Есть информация о случаях задержания, по меньшей мере, шести женщин-активисток.

Известно, что семья принцессы Хайфу была частично ответственна за запрет. В итоге обложка стала предметом для дискуссий интернет-пользователей, многие из которых посчитали кандидатуру принцессы недостойной украшать номер.

«Вы, наверное, шутите. Принцесса украшает обложку Vogue Arabia, а @azizayousef @Saudiwoman @LoujainHathloul и другие женщины-активистки, которые неустанно трудились, чтобы снять запрет на вождение, томятся в тюрьме», - отметил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии было принято решение об отмене запрета на вождение для женщин.