В Киргизии в ДТП погибла обладательница титула «Миссис мира - 2018»

Уроженка Киргизии, мать троих детей Сания Шакирова завоевала титул «Миссис мира» во Вьетнаме в 2018 году. Вечером 2 июня она разбилась в аварии недалеко от озера Иссык-Куль.

В Киргизии в автомобильной аварии погибла миссис мира - 2018 Сания Шакирова. Трагедия произошла ночью в селе Чоктал на озере Иссык-Куль, написала киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Instagram в воскресенье, 3 июня.

«Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие», - сообщили порталу 24.kg в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Киргизии. В результате 31-летний пассажир доставлен в больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте.

Шакирова - уроженка Киргизии, мать троих детей, владелица сети салонов красоты. На Фестивале красоты, моды и таланата UNIVERSE BEAUTY 2018, который прошел во Вьетнаме с 28 марта по 7 апреля 2018 года, Шакирова победила в конкурсе красоты «Миссис мира».