Жена Майриса Бриедиса рассказала, как познакомилась с будущим мужем

О жене лучшего латвийского боксера Майриса Бриедиса мало что известно. Недавно Юлия дала свое первое интервью журналу «Ieva», в котором рассказала, как ей удалось познакомиться со спортсменом.

Юлия призналась, что с будущим мужем она познакомилась еще будучи совсем юной - ей было всего 20 лет, а Майрису - 22. «Мы встретились в социальных сетях. Я заметила его фотографию, это было фото с выпускного - мальчик в черной рубашке, с дипломом в руках и голливудской улыбкой на лице. Посмотрела его профиль, и все. Он мне написал, встретились, и не расстаемся уже 10 лет».

Меньше, чем через год влюбленные сказали друг другу «ДА», тем не менее, Юлия признается, что сначала не воспринимала намерения Майриса всерьез: «Спустя всего две недели после знакомства он познакомил меня со своим отцом. Мы вошли, и Майрис сказал: знакомься, эта девочка будет моей женой. Подумала, что это шутка - посмеялась», вспоминает Юлия.