Луна в Скорпионе, или Что можно и нельзя на Лиго? Отвечает астролог

Шашлык, костры, поиски цветка папоротника - классические забавы на Лиго в Латвии, но так ли они безопасны? Что шепчут нам звезды в самую короткую ночь года, рассказывает астролог, руководитель школы астропсихологии «Астродата» Анжелика Журавская.

В этом году дни празднования Лиго выпадают на фазу растущей Луны в Скорпионе. Также в этот день Луна будет в напряжённом аспекте с планетой удовольствий, радости и ощущений – Венерой. Это означает, бережём финансы и не позволяем себе быть неуместно расточительными в дни празднования. Поскольку Луна в Скорпионе традиционно считается не самым удачным положением и отвечает за обидчивость, то,

учитывая вышеупомянутый напряжённый аспект с Венерой – в эти дни не забываем о себе и стараемся не переусердствовать с тем, чтобы вылезти из кожи вон ради близких в попытках создать всем комфортный праздник.

Сохраняем чувство меры и не забываем о себе! Иначе потом может быть обидно, что ваши старания не слишком оценили...

Цветок папоротника

Поскольку с точки зрения астрологии здоровья Луна в Скорпионе отвечает за репродуктивную систему органов, а Венера – за любовно-романтические отношения, то следует быть более воздержанными в проявлении своих симпатий и формировании интимных связей.

Иначе можно предположить, что

те пары, которые очень хотят найти цветок папоротника, видимо, смогут его найти и через 9 месяцев получат позитивный результат предпринятых в Янову ночь действий в виде чудесного малыша.

Будьте благоразумны!

Здоровье

Кроме того, Янова ночь приходится на растущую фазу Луны, а значит, наш организм быстрее и интенсивнее будет впитывать всё, что в него попадает: алкоголь, пищу и т.д. При таком положении Луны следует быть крайне внимательными к своему рациону, уменьшить количеств острой и тяжелой пищи, так как положение планет в этот день предрасполагает к запорам и несварению.

Если говорить проще, то следует предпринять меры во избежание переедания, отравления алкоголем, различных интоксикаций и заражений.

В такой позиции Луна продержится до 7 часов утра 27 июня.

Травматизм

К сожалению, астрологических показателей травмоопасности в день празднования Лиго тоже достаточно. Особенно стоит упомянуть стационарное положение Марса, оппозицию Солнца к Сатурну и напряжённый аспект Меркурия к Плутону. Это значит – драк, травм и правонарушений в дни празднования Лиго не избежать.

С наибольшей вероятностью можно предположить, что под это влияние попадут или окажутся рядом с местами происшествий те, кто рождён в первые три дня знака Рака, Козерога, Овна и Весов,

а также те, у кого в личных гороскопах есть значимые личные точки в зоне от 0 до 3 градусов кардинального креста.

Поэтому лучше избегать агрессивных компаний и своих взбудораженных друзей удерживать от неблагоразумных поступков.

Отдельно стоит отметить, что стационарность Марса в дни Лиго – это потенциально опасное положение для людей, которые после принятия алкоголя становятся агрессивными и очень активными. В совокупности с растущей Луной в Скорпионе можно предположить опасность отравления от чрезмерного употребления алкоголя.

Также такое положение предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности во время салютов, физически активного отдыха, быть аккуратными с прыжками с высоты или на глубину, воздержаться от прогулок вдоль железной дороги и по подвесным мостам.

Особенно это будет касаться тех, у кого в личных гороскопах есть планеты в зоне 8-10 градусов Скорпиона, Тельца, Водолея.

Но это можно узнать только при построении личного гороскопа.

Несмотря на все предупреждения, астролог отмечает, что праздник остаётся праздником и далеко не всех людей затронут неприятности, даже наоборот – единицы.

Поэтому празднуем, радуемся, но соблюдаем во всём чувство меры, и это станет лучшим защитным механизмом от неприятностей.

К тому же каждый из нас уникален, и максимально точный личный прогноз можно составить только при личной встрече с астрологом, поэтому статья носит общий ознакомительный характер.