Вдове Малыгина придется поделиться миллионами с адвокатами

Вдова внезапно умершего в декабре предпринимателя Валерия Малыгина после раздела имущества станет миллионершей. Известно, что Элина получит 10 миллионов, но ей придется львиную часть наследства заплатить в качестве гонорара двум дорогостоящим адвокатам, которые представляли ее интересы.

Как сообщает издание Privātā Dzīve, судя по размеру сделки, адвокаты Элины Малыгиной Мартиньш Криекис и Павел Ребенок будут щедро вознаграждены.

Гонорар за их труды может достичь половины от той суммы, которую получит вдова, то есть 5 миллионов евро.

Адвокат Криекис отказался раскрывать изданию, какая сумма «упадет» на его и Павла Ребенка счта. «Все согласия конфиденциальны и я не могу подтверждать или опровергать прозвучавшую информацию, чтобы не нарушить соглашение», - сказал Криекис.

Как известно, Ребенок и Криекис являются одними из самых дорогих адвокатов в Латвии.

Достигнутое соглашение я считаю компромиссом, в который включены интересы несовершеннолетней дочери Валерия Анны, старших дочерей Ирины и Ники и мои. Мы договорились о главном - «Olainfarm» и в дальнейшем будет одним из флагманов латвийского фармацевтического бизнеса, и мы будем делать все возможное для его развития и расширения», - ранее такое заявление распространила Малыгина.

Старшие дочери предпринимателя подтвердили, что хотят продолжать семейный бизнес.

В оглашенном в середине января завещании Малыгина упоминались три его дочери, но не упоминалась вдова, которая оспорила завещание в суде, назвав его фальшивым.

Как уже сообщал Русский TVNET, за «холодной войной» двух старших дочерей Малыгина и его вдовой следит вся латвийская общественность.

Ранее Элина дала очередное интервью, в котором призналась: Я не прошу ничего сверхъестественного, только то, что мне причитается. Официально - это 15 миллионов. Я согласна уменьшить эту сумму до 9 млн, даже до 8 млн".