Самый лучший муж по знаку Зодиака

Самый лучший муж — это тот, кто умеет поддержать свою даму в трудной ситуации, скажут одни. Другие же с пеной у рта будут доказывать, что идеальным супругом можно назвать лишь мужчину, который способен защитить женщину. На самом деле все предельно просто, потому что самыми лучшими дамы всегда называют тех, кто обладает наименьшим количеством недостатков. Сильные стороны тоже важны, но кому они нужны, если с вами жить просто невозможно.

Избавление от недостатков должно быть совместным. Мужчины не должны перекладывать все на плечи своей избранницы. Любовь — это совместное плавание в открытом океане, поэтому и в шторм, и в штиль нужно уметь поддерживать друг друга.

Овен

Достичь успеха в любви мужчинам-Овнам помогает их непревзойденная сила характера. Она же, к сожалению, зачастую может быть причиной большинства их проблем. Овны являются одними из лучших мужчин для брака, хоть и немного неуправляемыми.

Из явных недостатков стоит отметить отсутствие понимания верности. Если женщине удастся сразу донести до Овна, что он теперь принадлежит только ей, то есть шанс, что он поймет все правильно.

Овны могут быть неуправляемыми и не понимать намеков, но зато являются одними из лучших отцов среди всех знаков Зодиака. А еще в интимной жизни они огромные мастера — это тоже нельзя не учитывать.

Телец

Тельцы — очень хорошие мужья. Это до свадьбы они плохи во всех аспектах, начиная от верности и заканчивая чистоплотностью. Но как только они понимают, что все серьезно, — исправляются кардинально. Так происходит не всегда, но

в большинстве случае все недостатки Тельцов куда-то словно испаряются. Негативная энергетика этих мужчин иногда дает о себе знать, но на браке это не скажется слишком сильно.

Тельцы хороши тем, что они не делают выбор слишком быстро. Среди всех знаков Зодиака именно мужчины-Тельцы ждут дольше всего, прежде чем сделать предложение.

Близнецы

Назвать Близнецов лучшими мужьями язык не повернется. Даже если вы спросите женщину, которая замужем за таким мужчиной, она скажет вам, что лучше не выбирать Близнецов на роль отца и опоры семьи.

Это не значит, что все настолько ужасно — просто мужчины этого знака не понимают, насколько важно жить не только для себя, но и для своей жены.

Близнецы очень эгоистичны и любят побыть с друзьями. Наслаждаться жизнью наедине с женой они будут максимум полгода — потом им снова захочется смотреть футбол, пить пиво и общаться с друзьями.

Выбирать себе в мужья Близнецов стоит только тем женщинами, которые сами не против побыть иногда отдельно от мужа. В таком браке следует четко понимать и осознавать опасность банальной потери интереса друг к другу из-за плохой любовной совместимости. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Рак

Уживаться с мужчинами-Раками могут тоже не все дамы, потому что у этих мужчин особый менталитет, взгляды на мир.

Ракам постоянно кажется, что на них могут наложить сглаз или порчу, могут забрать у них счастье. Это говорит об их тревожности. В любви это превращается в ревность, которая, как известно, не является прочным строительным материалом счастья.

Если вы можете назвать себя сильной женщиной и по уши влюблены в Рака, то можно смело выходить замуж. Если же вы слишком впечатлительны и не готовы прощать какие-то выходки мужу, то придется поискать другого спутника жизни, прежде чем решаться на замужество. Резюме: Раки хорошие мужья, но для самых стойких.

Лев

Львы переживают расставания очень тяжело, несмотря на то, что показывают всему миру, что им якобы все равно. Эти мужчины являются довольно хорошими мужьями, несмотря на то, что любой даме с ними будет очень тяжело, особенно потом, через несколько лет после свадьбы. Львы чем-то напоминают Раков — они такие же ревнивые и неуправляемые. Спорить с ними вообще невозможно, как и вести диалог на равных.

С другой стороны, Львы вас никогда не предадут.

Многие считают мужчин этого знака Зодиака неверными, лживыми, но так может быть только в том случае, если вы сами являетесь такой же. По сути, отношения со Львами любого пола — это проверка того, кто вы на самом деле.

Львы помогут вам понять, насколько вы сами можете стать хорошей женой.

Дева

Девы умеют заводить новые знакомства на раз-два. Эти мужчины очень общительны, но и очень обидчивы в то же время. Они могут терпеть ваши выходки, но не стоит обижать их без причины, потому что даже их терпение не безгранично.

Дев-мужчин можно без сомнения поставить на третье место в рейтинге лучших мужей по знаку Зодиака, потому что Девы — это те самые мужчины, которые хоть и требовательны, но и сами сделают все, что вы попросите.

Если вы не любите убираться дома, они сами это будут делать. Не умеете готовить — тоже не проблема, потому что можно всегда научиться вместе. Если не требовать от них, а мирно и дипломатично просить, то получить можно все на свете.

А еще они прекрасные и любящие отцы и просто справедливые люди.

Весы

Спустя лишь несколько лет, прожитых в браке, Весы начинают задаваться вопросом о том, подходите ли вы друг другу на самом деле.

Мужчины-Весы являются хорошими мужьями, но только первые пару-тройку лет, потому что потом их словно кто-то подменяет. Так бывает не со всеми и не всегда. Кроме того, этот процесс обратим,

но все равно в тройку лидеров Весам не войти.

Отцы из них не самые лучшие, потому что они не могут выбрать между строгостью и излишней мягкостью. В браке с Весами необходимо держать ухо востро, потому что измены никто не отменял. Весы очень податливы на эмоции.

Скорпион

У мужчин-Скорпионов часто случается кризис отношений. Эти кризисы они сами себе придумывают, а потом удивляются, почему женщины их бросают. Конечно, Скорпионы обладают неземным шармом, интуицией, интеллектом, чувством юмора. Им не нужно лезть из кожи вон, чтобы заполучить даму своего сердца, но в браке они просто ужасны.

Многие мужчины, если не сказать большинство, меняются после свадьбы. Что же до Скорпионов, то в них остается что-то холостяцкое даже после того, как они поставили штамп в паспорте. Многих женщин это ужасно раздражает.

С одной стороны, это не такая уж и большая проблема, но решать ее Скорпионы хотят довольно редко.

Стрелец

Второе место лучших мужей по знаку Зодиака достается Стрельцам. Эти мужчины очень притягательны, умны, дальновидны и любвеобильны. Эти качества делают их одними из лучших. Еще с ними всегда интересно, потому что на месте они сидеть не любят. Стрельцы тянутся ко всему неизведанному, новому, поэтому и в интимной стороне любви у вас будут яркие моменты, и в делах финансовых тоже все будет получаться год от года.

Главное — не ревновать Стрельцов и не заставлять их «тормозить» свое развитие. Развивайтесь вместе с ними и расслабьтесь полностью. Эти мужчины способны изменить вашу жизнь и превратить ее в приятное приключение.

Если вы не рабыня стереотипов, то такой брак вас воодушевит и окрылит.

Козерог

Козероги в любви не особо удачливы, а потому на все смотрят через призму логики. Это осторожные люди, но если они находят свою любовь, то это, скорее всего, навсегда. В браке такие мужчины невероятно стабильны, хоть и не эмоциональны. С ними бывает скучно, но в четверку лучших мужей по знаку Зодиака они входят абсолютно точно.

Мужчины-Козероги прекрасно понимают, что основой для любви и брака служит доверие. До тех пор, пока вы не завоюете их доверие, они вам не откроются и не предложат быть их женой.

Ждать, возможно, придется долго, но оно того стоит. Если ваши чувства правдивы, то все будет прекрасно. Даже скука со временем покажется удачным эквивалентом спокойствия.

Козероги лишены негативной энергии, поэтому от них исходит только добро.

Водолей

Водолеи могли бы стать хорошими мужьями, если бы не их бесконечная ревность и многочисленные странности в поведении. Эти мужчины отлично понимают, что они не подходят для того, чтобы называться лучшими мужьями, поэтому живут одни. Не стоит пытаться повести их под венец, потому что они перестанут вас любить так сильно. Давайте им больше свободы и не напрягайте их своим поведением.

Если вы разумная женщина, то мужчина-Водолей станет для вас отличным другом, любовником, помощником и покровителем. Ну а свадьбу сыграть можно будет и потом. Не спешите и не подгоняйте его, тогда все получится.

Жизнь для Водолеев скоротечна, ведь они истинные реалисты и материалисты.

Рыбы

Мужчина-Рыбы поможет вам найти цель в жизни, потому что он будет в этом максимально заинтересован. Рыбы созданы для брака. Первое место получают именно они, потому что

из недостатков у них есть только стремление к вредным привычкам, которое легко лечится. Некоторые дамы отмечают также, что Рыбы могут изменять своим женам, но это тоже вполне исправимо — необходимо всегда быть интересными для них.

Не бывает так, чтобы все было идеально гладко. Всегда есть определенные «но» и определенные компромиссы. Вам тоже необходимо будет поработать над тем, чтобы брак с Рыбами стал удачным, но по своему качеству такой брак будет наилучшим во всех аспектах. Мужчины-Рыбы обожают своих детей и не бросают никого в беде.