После попытки отравления принца Джорджа перепуганные Уильям и Кейт усилили охрану сына

Недавно в Великобритании был арестован преступник, который хотел убить принца Джорджа. После этого его родители решили увеличить штат телохранителей.

Осенью прошлого года принц Джордж пошел в престижную частную школу Thomas's Battersea. Принц Уильям лично отвел сына на первое занятие. Это событие активно освещали во всех СМИ. Однако позже внук Елизаветы II и его супруга Кейт Миддлтон пожалели о том, что сообщили общественности название учебного заведения своего наследника.

Сначала психически неуравновешенная женщина попыталась похитить Джорджа прямо с уроков, а позже стало известно, что члены ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки) готовили покушение на принца.

Недавно сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который призывал в соцсетях отравить мороженое, поставляемое в школу наследника британского престола.

Герцог и герцогиня Кембриджские всерьез начали переживать за безопасность сына.

Кейт и Уильям наняли еще нескольких офицеров королевской гвардии, которые не только будут сопровождать Джорджа по дороге на учебу и обратно, на прогулках с родственниками, но и находиться в здании школы,

пока у мальчика будут идти уроки.