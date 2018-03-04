Как живет самая красивая в мире «миссис», чудом выжившая в страшной аварии

Конкурс красоты Mrs. Top of the World, финал которого состоялся в Риге, выиграла петербурженка Анна Туницкая, которая несколько лет назад пережила страшную аварию и теперь живет с металлической конструкцией в теле. Мать троих детей обошла в упорной борьбе за столь почетный титул 20 конкуренток со всего мира. В беседе с TVNET Анна предположила, почему жюри признало именно ее самой красивой замужней женщиной в мире.

Анне Туницкой 34 года, и она уже 16 лет состоит в счастливом браке и является трижды мамой. Дети сразу поддержали ее решение принять участие в конкурсе красоты, а вот супруг поначалу был немного обеспокоен, пока не увидел свою жену настоящей королевой.

В 2009 году Анна вместе со своим семимесячным сыном возвращалась домой из гостей, когда в ее машину на скорости более 100 километров в час врезался автомобиль.

Основной удар пришелся на нее, ребенок, к счастью, не пострадал, а вот мама получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ей сделали сложнейшую операцию и установили металлоконструкцию.

В течение долгого времени Анна была прикована к постели.

Впоследствии она прошла курс реабилитации, после которого училась заново ходить. Позже петербурженка получила академическое психологическое образование и основала патронажную службу «Сиделки Петербурга» для беспечения паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и лежачим больным.

«Уже будучи с металлоконструкцией я выносила и родила еще двоих детей - младшего сына и дочку, хотя никто не верил, что такое вообще возможно.

Врачи хотели запретить мне рожать, но, зная мой боевой характер и целеустремленность, не решились. Я сообщила им уже по факту своей беременности, а они: «Ну хорошо. Значит, готовимся!»,

- рассказала Анна в интервью изданию «Собака.ру».

Столица Латвии, по словам Анны, очень гостеприимна и красива. «Я здесь чувствую себя как в родном Санкт-Петербурге!», - призналась многодетная королева красоты.

Отвечая на вопрос, почему жюри признало именно ее лучшей из всех конкурсанток, Туницкая предположила:

«Я любящая и любимая женщина, счастливая мама, успешная бизнесвумен с хорошей репутацией (я занимаюсь своим делом уже 15 лет), у меня яркая и активная социальная жизнь,

а еще - я очень многое преодолела, чтобы снова почувствовать себя красивой!».

Секрет своей красоты Анна сформулировала очень лаконично: «Я много улыбаюсь и всегда в хорошем настроении!».