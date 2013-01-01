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Почему дочери Меган Маркл никогда не станут принцессами

Русский TVNET/hochu.ua
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Меган Маркл | Фото: Reuters/Scanpix

В западной прессе появилась очередная горячая тема: дочки Меган Маркл и принца Гарри не станут принцессами, так как не могут унаследовать титул.

Сегодня на пике обсуждения в СМИ тот факт, что, по британским законам о наследовании, если у супруги принца Гарри родятся дочери, ни одна из них не сможет унаследовать герцогский титул, который пожаловала королева Елизавета II в день свадьбы молодоженам. Титул герцога Сассекского сможет получить только мальчик!

Обладателем благородного титула мальчик станет, даже если у него будет старшая сестра. В случае, если у пары не будет детей или родятся только девочки, титул умрет вместе с ними.

Вот такой сексизм в действии в королевское семье.

Стоит отметить и тот факт, что в 2013 году был изменен британский Акт о престолонаследовании, и мужчины больше не имеют приоритета в наследовании трона. То есть

теперь порядок наследования определяется старшинством в семье. А значит, что принцесса Шарлотта в порядке старшинства претендует на трон, но эти изменения не касаются высшего дворянства.

Интересно, смирится ли Меган Маркл с таким положением вещей или со временем примет меры? Поживем - увидим...

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