Экс-возлюбленная Мартиньша Бункуса пришла проститься с ним

Сегодня, 6 июня, в Старой церкви Св. Гертруды (рижская лютеранская церковь) состоялось прощание с убитым 30 мая администратором неплатежеспособности и присяжным адвокатом Мартиньшем Бункусом. Попрощаться с ним в числе других пришла и его бывшая возлюбленная - участница телешоу «Золушка» на канале LNT Кристине Лепнане (на фото - слева).

Как ранее сообщал Русский TVNET, несмотря на то, что на момент трагедии Мартиньш и Кристине уже несколько месяцев как не были вместе, они остались хорошими друзьями:

«Про Мартиньша я могу сказать только хорошее - вместе у нас было много красивых моментов, и произошедшее повергло меня в шок. (...) Сейчас у меня такое ощущение, будто от сердца оторвали кого-то очень близкого.

На Мартиньша всегда можно было положиться, довериться ему. Он был очень харизматичным человеком. (...) Это очень большие переживания, о которых пока еще тяжело говорить», - призналась Кристине Лепнане в интервью изданию Privātā Dzīve.

Напомним, рано утром 30 мая в районе Лесного кладбища в своей машине был расстрелян администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус.

Убийство было тщательно спланировано, и полиция связывает его с профессиональной деятельностью Бункуса. Известно, что преступление совершили как минимум два человека, используя огнестрельное оружие.

Позже они отогнали фургон, из которого стреляли, в лес к железной дороге и подожгли его, чтобы скрыть улики.