Елизавета II позволит Меган сделать то, что всегда было запрещено ее внукам и Кейт

Елизавета II продолжает доказывать общественности, что с удовольствием приняла Меган Маркл в семью. На днях западные СМИ сообщили, что королева решила нарушить одно из своих правил ради герцогини Сассекской.

Совсем недавно Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, но она уже вовсю знакомится со своими обязанностями и королевскими правилами. И хотя бывшая актриса уже не раз появлялась на официальных мероприятиях с супругом, Елизавета II полагает, что ее новоиспеченной невестке требуется помощь.

Королева потребовала, чтобы жена ее любимого внука прошла шестимесячный курс обучения, как стать полезным членом семьи. Личный советник Елизаветы II Саманта Коэн станет наставницей Меган.

Впрочем, похоже, королева и сама решила помочь герцогине Сассекской влиться в новую жизнь.

Уже 14 июня Меган отправится в официальную поездку в графство Чешир вместе с Елизаветой II.

Монаршим особам предстоит открыть местный театр, мост и стать гостями праздничного ланча. Однако прежде всего королеве и герцогине Сассекской нужно будет добраться из Лондона в Чешир. Как стало известно изданию Express, женщины отправятся туда на легендарном поезде королевы The Royal Train.

Примечательно, что ради этого путешествия монаршая особа нарушит одно из королевских правил, хотя всегда старается их соблюдать.

Как известно, на этом поезде Елизавета II разрешает ездить лишь супругу Филиппу. Также воспользоваться этим транспортом вправе принц Чарльз и его жена Камилла Паркер Боулз.

А вот принцы Уильям и Гарри не ездят на нем, как и Кейт Миддлтон, которая тоже иногда посещает мероприятия вдвоем с Елизаветой II.