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Британская королева убрала подальше фото с Меган Маркл

Lenta.ru
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Королева Елизавета II | Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II убрала совместную фотографию принца Гарри и Меган Маркл всего спустя неделю после того, как она у нее появилась. Как сообщает издание Daily Mail, она заменила ее на совместный снимок внуков.

Впервые журналисты заметили снимок молодоженов в комнате для аудиенций в конце мая. Однако всего спустя неделю фотография пропала, а на ее месте появился снимок принца Гарри и принца Уильяма.

Королева сама выбирает, какие фотографии где расположить, и периодически их переставляет, хотя некоторые снимки постоянно находятся на виду. Журналисты считают, что таким образом она показывает свое отношение к родственникам.

Это был первый снимок Меган Маркл, который появился в Букингемском дворце. Он сделан свадебным фотографом пары Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) во время фототосессии в честь помолвки пары в декабре.

Британцы не впервые замечают предвзятое отношение Елизаветы II к Меган Маркл. Так, в марте сообщалось, что

в согласии на брак принца Гарри она назвала его избранницу просто по имени. Когда же королева отправляла аналогичное согласие принцу Уильяму, его невесту она нарекла «верной и горячо любимой Кейт Миддлтон».

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