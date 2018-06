Британская королева убрала подальше фото с Меган Маркл

Впервые журналисты заметили снимок молодоженов в комнате для аудиенций в конце мая. Однако всего спустя неделю фотография пропала, а на ее месте появился снимок принца Гарри и принца Уильяма.

Королева сама выбирает, какие фотографии где расположить, и периодически их переставляет, хотя некоторые снимки постоянно находятся на виду. Журналисты считают, что таким образом она показывает свое отношение к родственникам.

Это был первый снимок Меган Маркл, который появился в Букингемском дворце. Он сделан свадебным фотографом пары Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) во время фототосессии в честь помолвки пары в декабре.

Spotted. The Queen has a previously unseen photo of Prince Harry and Meghan Markle in her living room. pic.twitter.com/SFjIhwuxCi— Johnny Goldsmith (@MirrorJohnny) May 30, 2018