Меган Маркл нарушила правила королевской семьи

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде, пишет The Sun.

В компании Кейт Миддлтон, принцеес Евгении и Беатрис и других родственников герцоги Сассекские - Гарри и Меганпоявились на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть демонстрацию.

Надо сказать, что именно

этот день едва ли не единственный в году, когда королевская семья появляется на публике практически в полном составе.

Традиция праздновать два дня рождения правящего монарха, стоит отметить, зародилась в далеком 1748 году, а ее инициатором был Георг II. Именно он захотел совместить военный парад с выносом знамени (это мероприятие придумал «веселый король» Карл II) со своим днем рождения, однако ноябрь (в этот месяц он родился) оказался не самым удачным для подобного мероприятия — холодно! Тогда Георг придумал себе второй день рождения.

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами.

Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который слишком оголил плечи.

Ранее герцогиня уже не раз нарушала правила королевского двора. Так, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку, что противоречит этикету.