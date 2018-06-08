Вот откуда эти секси-губки: Шейк закрыла вопрос о пластике, показав молодую маму

32-летняя супер-модель Ирина Шейк раз и навсегда развеяла слухи о том, что она прибегала к инъекциям красоты и помощи пластических хирургов, показав, как выглядела в молодости ее мама.

На днях прославленная манекенщица российского происхождения Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram черно-белое архивное фото своей мамы. Поначалу фолловеры даже решили, что на снимке изображена сама Ирина, но затем присмотрелись повнимательнее, осознали свою ошибку и принялись сравнивать родственниц.

Фанаты обратили внимание на выразительные скулы, аккуратный носик и пухлые губы Ольги Шайхлисламовой. Очевидно, что свою красоту и очарование Ира унаследовала именно от мамы.

Это редкое фото лучше всего доказывает, что российская модель не делала пластику, а ее эффектная внешность дарована ей природой, а точнее - генетикой.

«Очень красивая мама, вы с ней одно лицо», «Одни и те же черты лица», «Думала, что это вы на фото», «Вы просто копия мамы», «Ну и кто говорил, что она вся переделанная? Только взгляните на маму»,

- прокомментировали снимок фолловеры знаменитости.

🖤 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jun 8, 2018 at 12:46pm PDT

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jun 10, 2018 at 8:24am PDT

Хейтеры неоднократно упрекали Ирину в том, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам. Они заявляли, что возлюбленная Брэдли Купера делала ринопластику и прибегала к инъекциям филлеров в скулы и губы. Интересно, что теперь скажут недоброжелатели?