Невероятно: похороненный младенец через восемь часов закричал из-под земли

В Бразилии младенца, который по ошибке был признан мертвым, похоронили, а через 8 часов он закричал из-под земли. Об этом сообщает The Mirror.

Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки.

Полицейские предположили, что у ребенка множественные переломы, и оперативно доставили его в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильное. По данным полиции, которая уже инициировала расследование, матерью девочки является 15-летняя жительница Бразилии.

Она рассказала, что

схватки начались в ванной и ребенок упал головой на пол. Новорожденная не заплакала, поэтому 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв.

Пожилая женщина посоветовала следовать традициям и закопать ребенка завернутым в ткань.

Начальник полиции признался, что считает случившееся чудом.

По материалам The Mirror >>>

Видео спасения малышки - не для впечатлительных: