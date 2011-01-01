Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня 2018 года

Прогнозы астрологов помогают тысячам людей обрести уверенность и удачу в делах. На ближайшие семь дней тоже можно получить набор полезных советов на все случаи жизни.

На этой неделе многие знаки Зодиака с большой вероятностью смогут почувствовать на себе влияние их прошлых ошибок. Карма человека всегда действует неожиданно, незаметно, однако на этой неделе ситуация может принять более благоприятный оборот, потому что некоторые проблемы удастся предсказать заранее. Не бейте тревогу и не отказывайтесь от ранее намеченных планов, если хотите, чтобы все осталось на своих местах.

Овен. Овнам стать привлекательнее в глазах других поможет активное Солнце, ваш главный помощник и энергетический наставник. Понедельник, вторник и четверг получатся весьма позитивными, потому что Солнце будет находиться в благоприятных аспектах с другими планетами.

Удача будет ждать экономистов, бухгалтеров, учителей математики и представителей других точных наук. Цифры будут иметь особый вес. Постарайтесь быть прямолинейными и не искать обходных путей там, где в этом нет никакого смысла.

Ваш главный враг — Венера. Эта планета будет отличаться умеренной активностью. Проблемы доставить она сможет лишь в понедельник, потому что будет усилена мощным аспектом с Меркурием. День будет наполнен дисгармонией в любви и финансовых делах, так что серьезные решения 11 июня лучше не принимать. В субботу и воскресенье другой ваш противник, Луна, окажется в слабой позиции в знаке Льва. Так что эти два дня можно с легкостью посвятить планированию дел на будущее, активному отдыху.

Телец. Самый удачный день недели для вас — 11 июня, понедельник. Луна, ваш покровитель, будет в вашем знаке Зодиака, поэтому вы сможете стать счастливее, ведь удача последует за вами всюду с большой вероятностью.

Можно смело начинать новые дела, затевать серьезные изменения, такие как переезд, командировки, продажа или покупка имущества, глобальная смена обстановки и так далее.

Добавит позитива первому дню недели повышенная активность Венеры из-за наличия мощного аспекта с Меркурием. Другими довольно продуктивными днями будут четверг и пятница, когда Луна будет сильной в Раке.

Уран и Плутон, два ваших противника, в дни нейтральной Луны будут активны, поэтому вам предстоит столкнуться с трудностями. Во вторник вас ждет творческий застой и проблема выбора, на которую повлияет Плутон, который будет в аспекте с Солнцем. В среду Уран снизит вашу продуктивность из-за наличия негативного аспекта с Меркурием. А в субботу и воскресенье лучше не рисковать и отложить все важные дела, потому что ваша планета-покровитель будет полностью без сил.

Близнецы. Привлечь желаемое на этой неделе будет проще во все дни, кроме 14 и 15 июня. Понедельник — последний день пребывания Меркурия в вашем знаке. Это будет особенный день, в который можно смело оглядываться назад и оценивать свои заслуги, разбирать ошибки. Кроме того, в этот день, а также во вторник, среду, субботу и воскресенье астрологи отмечают позитивные аспекты Меркурия с другими планетами. Эти дни окажутся невероятно удачными для любой работы или для отдыха.

Четверг и пятница окажутся во власти Юпитера и Сатурна, которые не будут баловать вас позитивом.

Ваша интуиция в эти дни может вас подвести. Астрологи отмечают возможное усиление зависимостей, повышение пессимизма. Остерегайтесь заключения сделок с непроверенными людьми — вас могут обмануть.

Рак. В понедельник, 11-го числа, Луна будет иметь максимальную силу в знаке Тельца. Этот день будет идеально подходить для поиска путей повышения доходов, новой работы, смены обстановки, принятия важных решений. Кроме того, первые два дня недели окажутся позитивными, потому что ретроградный Юпитер удачно расположится по отношению к Солнцу, а потом к Меркурию. Эти аспекты усилят вашу энергетику, поэтому завоевать привилегированное положение в общества вам будет гораздо проще. Тайные удары судьбы будут вам не страшны. Далее, 14 и 15 июня — время активности дружественной Луны в вашем знаке. Это будут дни любви к жизни, повышенного энтузиазма, уверенности в себе.

Самые опасные для вас дни недели: 13, 16 и 17 июня. 13 июня, в среду, бразды правления в свои руки возьмет ваш антагонист Марс, да еще и усиленный аспектом с Меркурием. То же самое ожидается и в воскресенье.

В эти два дня желательно не заниматься духовными поисками, творчеством, отложить сверхурочную работу. Повысить доход, по мнению астрологов, поможет только жесточайшая экономия, совмещенная с трудолюбием.

Остерегайтесь ненужных покупок.

Лев. Используйте как можно чаще камни-обереги и талисманы, потому что неделя будет для вас очень опасной. 11, 14 и 15 июня — дни сильной Луны, вашего антагониста. В понедельник она будет наиболее активной в знаке Тельца, а в четверг и пятницу — в Раке. У вас может повыситься капризность, могут начаться перепады настроения, открыться новые страхи. В выходные Луна перейдет в ваш знак Зодиака, поэтому ее давление спадет. Сатурн, Уран и Нептун, другие ваши противники, окажутся в усиливающих их аспектах 16 июня. Значит, этот день тоже может принести вам множество проблем: нарушить ваши планы, вызвать стресс.

Единственным по-настоящему благоприятным днем недели станет вторник, когда Солнце и дружественный Плутон окажутся в аспекте друг с другом.

В этот день астрологи советуют заняться выполнением самых ненавистных и сложных задач. Работать будет проще, как и взаимодействовать с людьми, налаживать деловые и любовные контакты.

Дева. Девам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы в эти семь дней. В понедельник это будет особенно актуально, потому что столкнутся две мощные силы. С одной стороны, это максимально активная Луна в Тельце, ваш протагонист и помощник. С другой стороны — два ваших заклятых врага — Венера и Юпитер, которые будут значительно усилены негативными аспектами. В первый день недели найти твердую почву под ногами, может, и тяжело, но возможно. Внутренние переживания могут пересекаться с уверенностью в себе. 14 июня, в четверг, Венера перейдет в знак Льва. Такая активность будет не к месту, потому что ваши энергетические запасы могут иссякнуть. А в субботу, 16-го числа, Нептун будет усилен негативным аспектом, который может вызвать у Дев появление внутренних противоречий.

Что до позитивных новостей, то Меркурий ими вас обеспечит во вторник, среду и воскресенье.

Множественные благоприятные аспекты с другими планетами помогут ему поднять вашу удачу на новый уровень. Эти дни стоит потратить на работу, поиск новых увлечений и романтические встречи.

Весы. Стать счастливее и богаче на этой неделе вам помогут ваши главные наставники — Венера и Сатурн. В понедельник Венера окажется в положительном аспекте с Меркурием. Это будет символизировать некую гармонию. Важные дела лучше не откладывать на потом и решать в этот день. 14 июня Венера перейдет в знак Льва, но сохранит позитивный характер своего влияния. Этот день принесет удачу в любви, наличие приятных мелких новшеств. В субботу Сатурн принесет вам позитив, потому что будет активен в аспектах с другими планетами. Ищите в этот день удачу в противоборстве и отстаивании своего мнения.

В остальные дни Солнце, Марс и Плутон заберут вашу позитивную энергию, потому что их силу сдерживать будет просто нечем. Особенно это касается активного Марса в Водолее, который делает людей жестокими, упрямыми и раздражительными.

Постарайтесь не брать на себя лишней ответственности 12 и 13 июня, а также 15 и 17 июня. Астрологи советуют бороться с высокомерием и тщеславием.

Скорпион. Удачные события ждут вас с большой вероятностью в любой из дней недели, кроме понедельника. Венера и Луна, два ваших главных антагониста, нарушат ваш покой своей активностью. Луна окажется в знаке Тельца, поэтому ее влияние будет невероятно высоким. Венера же будет усилена негативным аспектом с Меркурием. В этот день завершить все начатые ранее дела будет сложно, проблемы могут появляться откуда угодно. Вас могут захлестнуть сомнения, вы можете стать более ранимыми, депрессивными в этот день.

В остальные дни недели мощный Марс, ваш покровитель, будет править безраздельно. Он подарит вам дни, пригодное как для работы, так и для творческого роста.

В любви астрологи советуют повысить свою напористость, дать выход своей страсти. Физическая активность будет хорошим выбором для представителей вашего знака Зодиака.

Занимайтесь спортом и не бойтесь бороться за свое счастье.

Стрелец. Стрельцам начать эту неделю правильно поможет Юпитер в позитивных аспектах с Солнцем и Меркурием, в понедельник и вторник соответственно. В понедельник ваше сознание будет стремиться к гармонизации, поэтому и в любви, и в делах финансовых лучше действовать творчески, необычно. Во вторник можно будет позволить себе немного протеста и грубости в отношении тех, кто поступал так с вами в прошлом. Это не значит, что нужно мстить, просто не давайте себя в обиду. Успех и удача 11 и 12 июня будут ближе, чем кажется.

Остальные дни будут довольно рутинными и смогут подойти для любых спокойных дел. Не стоит менять обстановку и отправляться в дальние путешествия.

По-настоящему опасным днем может стать среда, 13 июня, когда ваш антагонист Меркурий окажется в двойном негативном аспекте. Из-за этого в среду лучше не привносить никаких новшеств в свою жизнь, не принимать никаких важных решений.

Козерог. Единственным опасным днем для вас станет понедельник. Влияние Луны, вашего прямого антагониста, будет усилено. Из-за этого у вас может повыситься апатия, ранимость и склонность к депрессиям.

В середине недели, в среду и четверг, Марс, ваш главный помощник, сделает все возможное для того, чтобы нормализовать ваше настроение и поднять работоспособность. Стать счастливее в эти дни вам поможет коллективный труд, грубая сила, решимость. Чуть менее заметным будет его влияние во вторник и пятницу, 12 и 15 июня.

На выходных Луна полностью снимет свое негативное воздействие на вас, и дни будут наполнены позитивом. А в субботу Сатурн и Уран объединят свои усилия благодаря положительным аспектам.

Они могут помочь вам сделать правильный выбор и поставить перед собой цель, победив раздражительность.

Водолей. Финансовая сфера жизни станет на этой неделе для вас наиболее актуальной. Привлечь деньги вам помогут сильный Сатурн в Козероге и Нептун в Рыбах. Особенно усиленными эти две планеты будут в субботу. Несмотря на выходной, этот день будет оптимальным для Водолеев в плане труда. Не бойтесь нарушать планы и ставить себя перед серьезным выбором.

Негативное для вас Солнце будет усиленным и активным 11, 12 и 14 июня.

В понедельник, вторник и четверг астрологи советуют вам быть как можно менее грубыми и не полагаться в делах и в любви на одну лишь удачу или интуицию.

Во вторник масла в огонь добавит еще и Плутон. Астрологи отмечают, что многим представителям вашего знака придется расплачиваться за прошлые ошибки. Остальные дни будут вполне спокойными и размеренными.

Рыбы. Луна, Венера и Юпитер, ваши главные протагонисты, в понедельник окажутся в выгодном для вас положении. Луна будет сильной в Тельце, а Юпитер и Венера — крайне активными, потому что их усилят аспекты с другими планетами. В начале недели вы сможете открыть нечто новое в знакомых для себя ситуациях, сгладить внутренние конфликты. Ваша интуиция будет более мощной в этот день.

Неудачными днями для вас могут стать дни активности Меркурия — 12 и 13 июня, а также 16 и 17 июня. Проблемы и несчастья в эти дни будут притягиваться при помощи открытости и доверчивости Рыб.

Вам следует как можно меньше говорить о свои планах на будущее посторонним людям, особенно на выходных, когда еще и Луна потеряет всю свою положительную энергию из-за перехода в созвездие Льва.

Везение и успех на этой неделе — это вещь сугубо субъективная. Если вы умеете получать позитивный опыт и извлекать даже из самых неприятных ситуаций пользу, то эту неделю можно будет назвать для вас по-настоящему благоприятной. Остерегайтесь импульсивности.